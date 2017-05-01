عاجل: البوليسية لي حصلها راجلها البوليسي كتخونو مع صاحبو حكمو عليها بعامين و نص ديال الحبس ﻿

شوف تيفي:
بتهمة الخيانة الزوجية ، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بعقوبة حبسية مدتها سنتين و نصف سجنا نافذا في حق شرطية ضبطها زوجها داخل شقة رفقة صديقه بسلا.
و حسب مصادرنا، امتنع الزوج و هو موظف كبير في السلك الأمني بمدينة سلا،عن التنازل لفائدة زوجته ليقول القضاء كلمته الأخيرة.
و تعود تفاصيل القضية إلى الشهر الماضي عندما، شك الزوج في خيانة زوجته البوليسية التي تعمل في حي السلام، و بعد تتبع خطواتها حرر شكاية في الموضوع ليتم توقيفها بتهمة الخيانة الزوجية في شقة رفقة صديقه المقاول.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.