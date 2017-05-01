عاجل: البوليسية لي حصلها راجلها البوليسي كتخونو مع صاحبو حكمو عليها بعامين و نص ديال الحبس ﻿

بتهمة الخيانة الزوجية ، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بعقوبة حبسية مدتها سنتين و نصف سجنا نافذا في حق شرطية ضبطها زوجها داخل شقة رفقة صديقه بسلا.

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بتهمة الخيانة الزوجية ، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بعقوبة حبسية مدتها سنتين و نصف سجنا نافذا في حق شرطية ضبطها زوجها داخل شقة رفقة صديقه بسلا.

و حسب مصادرنا، امتنع الزوج و هو موظف كبير في السلك الأمني بمدينة سلا،عن التنازل لفائدة زوجته ليقول القضاء كلمته الأخيرة.

و تعود تفاصيل القضية إلى الشهر الماضي عندما، شك الزوج في خيانة زوجته البوليسية التي تعمل في حي السلام، و بعد تتبع خطواتها حرر شكاية في الموضوع ليتم توقيفها بتهمة الخيانة الزوجية في شقة رفقة صديقه المقاول.