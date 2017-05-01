فيديو رائع : من قلب المسجد الأقصى مواطن مغربي فلسطيني يرد على ''ممزقي و حارقي'' جوازات سفرهم المغربية ﻿

وصف مواطن مغربي يحمل الجنسية الفلسطينية حارقي و مُمزقي جوازات سفرهم المغربية بـ''الخونة'' و ''المرتزقة''.

شوف تيفي: ف.ع



وصف مواطن مغربي يحمل الجنسية الفلسطينية حارقي و مُمزقي جوازات سفرهم المغربية بـ"الخونة" و "المرتزقة".



و عبر المواطن المغربي الفلسطيني من خلال شريط فيديو له أمام باحة "المسجد الأقصى" , عن اعتزازه بحمل جواز سفر مغربي معربا عن فخره بالانتماء إلى بلد المغرب , محذرا كل من أقدم على هذا الفعل الشنيع بأن مصيره هو "مزبلة التاريخ" , مشيرا أن المغرب يسير في خط تصاعدي و غير مكترث بمثل هذه الأفعال اللامحسوبة .



و عبر الشاب الذ أبان عن حماسة كبيرة و حس وطني عالي, عن تشبته بالشعار الخالد للمملكة المغربية "الله , الوطن, الملك" معبرا أنه و على غرار كل شرفاء هذا الوطن مستعد للتضحية في سبيل نصرة المغرب .