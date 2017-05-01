خبر سار لمحبي النجمة ''ليلى الحديوي'' و هذا هو موعد زواجها ﻿

شوف تيفي:
عبرت الممثلة و عارضة الأزياء المغربية الشهيرة "ليلى الحديوي" عن استغرابها مما نشرته عدد من المنابر الإعلامية بخصوص زواجها المفترض سنة 2018 و الذي تنبأ لها به الفلكي المغربي الشهير " عبدالعزيز الخطابي ".
و علقت "ليلى" عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بعبارة " un mariage qui s'annonce en 2018 ! Ah bon" , أرفقتها بعدد من علامات الاستفهام مما يؤكد أن النجمة المغربية ليس لها أي مشروع زواج مستقبلي .
و أكد الفلكي المغربي أن "ليلى الحديوي" ستعيش سنة "ذهبية" على جميع المستويات ستتوج بالدخول إلى القفص الذهبي .
و تعرض القناة الثانية "دوزيم" خلال شهر رمضان أطوار السلسلة الكوميدية "الخاوة" والتي تشارك النجمة المغربية "ليلى الحديوي" في تجسيد دور بطولتها إلى جانب عدد من الأسماء الفنية الأخرى.
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