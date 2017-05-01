حزب ''أخنوش'' يدخل على خط ''حراك الريف'' و هذا ما أوصى به ﻿

تدارس المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، خلال اجتماع له أمس الجمعة 2 يونيو ، عددا من القضايا التي تهم الشأن الوطني وعلى رأسها الاحتجاجات التي شهدتها مدينة

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

تدارس المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، خلال اجتماع له أمس الجمعة 2 يونيو ، عددا من القضايا التي تهم الشأن الوطني وعلى رأسها الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة، ونقاطا تنظيمية أخرى تهم الشأن الداخلي للحزب.

و أضاف بلاغ للحزب توصلت "شوف تيفي" fنسخة منه , أنه وبخصوص الأوضاع في منطقة الحسيمة التي شغلت حيزا هاما من النقاش المسؤول بين أعضاء المكتب السياسي، فإنه يؤكد مرة أخرى على التجاوب الايجابي للحكومة مع مطالب الساكنة ويدعم المجهودات التي تقوم بها في إطار مشروع التنمية الخاص بإقليم الحسيمة ويدعو إلى تسريع وثيرة تنفيذها.

و شدد البلاغ على ضرورة التعامل الحازم مع أية محاولة لتعطيل أو التشويش على الجهود التنموية، داعيا إلى عدم الانسياق وراء أي انزلاقات وانحرافات تخدم أهدافا لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية للساكنة , كما أشاد بلاغ حزب "أخنوش" بالتدبير الذي انتهجته السلطات العمومية في معالجتها لهذا الملف، وينوه باحترامها للشكليات القانونية والمساطر القضائية ويؤكد على قدسية مبدأ قرينة البراءة.

البلاغ دعا جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصف والالتفاف حول ثوابت الأمة انتصارا لوحدة الوطن , كما دعا إلى توفير مناخ الثقة من أجل تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة ، ويؤكد على أن كل المزايدات التي لا تخدم ساكنة المنطقة ستكون حجرة عثرة أمام تنفيذها.

و اعتبر الحزب خلال ذات البلاغ أن تفعيل المشاريع و تحقيق التنمية وخلق فرص الشغل ضرورة ملحة يمكن تحقيقها عبر تظافر مجهودات الجميع من مؤسسات عمومية وقطاع خاص وساكنة محلية , مؤكدا على تعزيز جاذبية الاستثمار بالجهة، ويدعو إلى احتضان كل المبادرات الرامية للاستثمار وتشجيع مبادرات القطاع الخاص.