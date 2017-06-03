بعد عودتها إلى حضن والدتها..حلا الترك تهدد بفضح دنيا باطما ووالدها ﻿

نشرت المغنية الشابة حلا الترك، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام تدوينة فاجأت من خلالها جميع متتبعيها بعدما هددت بفضح الظلم الذي تعرضت له على يد والدها محمد الترك وزوجته المغربية دنيا باطما.

شوف تيفي

نشرت المغنية الشابة حلا الترك، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام تدوينة فاجأت من خلالها جميع متتبعيها بعدما هددت بفضح الظلم الذي تعرضت له على يد والدها محمد الترك وزوجته المغربية دنيا باطما.

وبهذا الخصوص كتبت حلا الترك على الإنستغرام « راح اتكلم وأنزل كل الظلم اللي صار تجاهي من دنيا باطما وأبوي وأتمنى تسكر هاذي الصفحة »، إلا أن الأخيرة قامت بحذف المنشور بعد فترة قصيرة.

ومن جهته، وجه والدها عبر صفحته الخاصة رسالة شديدة اللهجة، حيث أكد على أن حساب حلا تمت قرصنته بقوله « الحساب رح يرجع غصب عن خشومكم، وحساب بنت الحمار جستس انتبهي على نفسك لأن نهايتك قربت، ما أعرف شنو هلنسان اللي تدخل في خصوصيات الناس وانتوا أصلا ما تعرفون عنا شي ترى الله يمهل ولا يهمل ».

جدير بالذكر أن حلا الترك، رجعت إلى أحضان والدتها منى سابر وطليقة والدها، مؤخرا بعد حصولها على حضانة أولادها.