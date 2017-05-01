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خطير...إشتباكات مسلحة بين الجيش الجزائري و''إرهابيين'' لليوم الثاني على التوالي للسيطرة على ''بلدة بوقرة''

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 12:40 خطير...إشتباكات مسلحة بين الجيش الجزائري وإرهابيين لليوم الثاني على التوالي للسيطرة على بلدة بوقرة | دولي
خطير...إشتباكات مسلحة بين الجيش الجزائري و''إرهابيين'' لليوم الثاني على التوالي للسيطرة على ''بلدة بوقرة''
تواصلت إلى غاية ساعة متأخرة من مساء الجمعة الاشتباكات المسلحة بين وحدات للجيش الجزائري ومجموعة إرهابية مجهولة العدد والهوية، في محيط بلدة بوقرة بمحافظة البليدة وذلك امتدادا للعملية التي استهدفت

شوف تيفي

تواصلت إلى غاية ساعة متأخرة من مساء الجمعة الاشتباكات المسلحة بين وحدات للجيش الجزائري ومجموعة إرهابية مجهولة العدد والهوية، في محيط بلدة بوقرة بمحافظة البليدة وذلك امتدادا للعملية التي استهدفت حاجزا أمنيا في البليدة ليل الخميس.

وذكر شهود عيان أن دوي الاشتباك سمع على مسافات غير بعيدة منذ مساء الخميس وتواصل حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، لافتين إلى أنه تم تطويق المنطقة بوحدات عسكرية جديدة، لمنع تسلل الإرهابيين.

وذكرت مصادر أمنية أن الاشتباك المستمر طيلة الساعات الماضية أفضى إلى سقوط عدد من الإرهابيين، حيث أكد بيان صدر الجمعة عن وزارة الدفاع الجزائري مقتل اثنين من عناصر المجموعة الإرهابية، التي قامت بالهجوم على حاجز الدرك الوطني ليلة الخميس.

وقال البيان “أفضت عملية التمشيط والترصد المعلنة من طرف وحدات للجيش الوطني، بمحيط مدينة الأربعاء والأحياء المجاورة لها، إلى القضاء على إرهابيين خطيرين من صفوف المجموعة التي نفذت اعتداء ليلة الخميس على حاجز الدرك الوطني بالمدينة”.

وفي المقابل عاش رواد مطار الجزائر هواري بومدين، الخميس، حالة ذعر وقلق غير مسبوقين، بسبب إعلانات كاذبة بوجود قنابل على رحلات في مجموعتي أليطاليا ولوفتهانزا.

وهي الحالة التي لم يشهدها مطار الجزائر منذ التفجير الذي استهدفه مطلع التسعينات، أو اختطاف مجموعة إرهابية لطائرة فرنسية في منتصف التسعينات، رغم الأزمة الأمنية التي عاشتها البلاد خلال العشرية الحمراء.

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