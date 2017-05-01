قريبا..سعد لمجرد يتخلى عن السوار الالكتروني بباريس لهذا السبب ﻿

قال محامي الفنان سعد لمجرد إن حكم البراءة أصبح وشيكا في قضية سعد لمجرد، بعد العثور على كمية من المخدرات في سيارة الفرنسية لورا بريول متهمة سعد لمجرد باغتصابها.

شوف تيفي:

قال محامي الفنان سعد لمجرد إن حكم البراءة أصبح وشيكا في قضية سعد لمجرد، بعد العثور على كمية من المخدرات في سيارة الفرنسية لورا بريول متهمة سعد لمجرد باغتصابها.

و اعتبر المحامي حسب ما كشفته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن اتهام الفتاة بحيازة المخدرات يصب في مصلحة قضية "المعلم"، حيث ستعتبرها المحكمة شخصا غير موثوق في كلامه و بهذا الحكم سيستغنى المجرد عن السوار الالكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد تنتظره جلسة جديدة الأسبوع المقبل أمام القضاء الفرنسي لمواصلة محاكمته بتهمة الاعتداء بالضرب و اغتصاب الشابة بريول.