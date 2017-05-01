خطير.. بعد تسجيل حالة انتحار في آولى امتحانات ''الباك'' تلميذ آخر يرسل مدير مؤسسة إلى المستشفى وهذه التفاصيل الصادمة ﻿

أرسل تلميذ بثانوية ''الحسن الثاني'' الكائنة بحي ''سيدي ادريس'' الشعبي بعروس الشمال طنجة مدير الثانوية المذكورة إلى مستشفى بعد حادث اعتداء شنيع تعرض له أمس الجمعة مباشرة بعد انتهاء حصة الامتحانات .

شوف تيفي:



أرسل تلميذ بثانوية "الحسن الثاني" الكائنة بحي "سيدي ادريس" الشعبي بعروس الشمال طنجة مدير الثانوية المذكورة إلى مستشفى بعد حادث اعتداء شنيع تعرض له أمس الجمعة مباشرة بعد انتهاء حصة الامتحانات .

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن التلميذ أقدم على مهاجمة مدير الثانوية حيث قام بتعنيفه جسديا و ضربه متسببا له في إصابات خطيرة سقط على إثرها أرضا مغما عليه حيث تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة لتلقي الإسعافات الأولية.

و أفادت المصادر أن أسباب هذا الاعتداء الخطير الذي شنه التلميذ على مدير الثانوية، يعود الى منع مدير المؤسسة للتلميذ من إتمام امتحانه أمس الجمعة بعد أن ضبطه متلبسا في حالة غش , مما أذكى نزعت الانتقام في نفسية التلميذ الموقوف و الذي نفذ اعتداءا شنيعا على المدير استنكرته الأطر التربوية و التلاميذ .

و أضافت المصادر أن الحالة الصحية للإطار التربوي مستقرة و أنه سيغادر المستشفى صباح اليوم بعد قضاء ليلة بها .