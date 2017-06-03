 ردوا بالكم.. رسالة خبيثة على الواتساب تكشف أسراركم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نكتة اليوم: شوفو أشنو دار قط صومالي في مسابقة عالمية | بووز

نكتة اليوم: شوفو أشنو دار قط صومالي في مسابقة عالمية

خبر سار لمحبي النجمة ليلى الحديوي و هذا هو موعد زواجها | ثقافة و فنون

خبر سار لمحبي النجمة ''ليلى الحديوي'' و هذا هو موعد زواجها

حزب أخنوش يدخل على خط حراك الريف و هذا ما أوصى به | بوليتيك

حزب ''أخنوش'' يدخل على خط ''حراك الريف'' و هذا ما أوصى به

بعد عودتها إلى حضن والدتها..حلا الترك تهدد بفضح دنيا باطما ووالدها | ثقافة و فنون

بعد عودتها إلى حضن والدتها..حلا الترك تهدد بفضح دنيا باطما ووالدها

خطير...إشتباكات مسلحة بين الجيش الجزائري وإرهابيين لليوم الثاني على التوالي للسيطرة على بلدة بوقرة | دولي

خطير...إشتباكات مسلحة بين الجيش الجزائري و''إرهابيين'' لليوم الثاني على التوالي للسيطرة على ''بلدة

قريبا..سعد لمجرد يتخلى عن السوار الالكتروني بباريس لهذا السبب | ثقافة و فنون

قريبا..سعد لمجرد يتخلى عن السوار الالكتروني بباريس لهذا السبب

خطير.. بعد تسجيل حالة انتحار في آولى امتحانات الباك تلميذ آخر يرسل مدير مؤسسة إلى المستشفى وهذه التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

خطير.. بعد تسجيل حالة انتحار في آولى امتحانات ''الباك'' تلميذ آخر يرسل مدير مؤسسة إلى المستشفى وهذه

ردوا بالكم.. رسالة خبيثة على الواتساب تكشف أسراركم | نت 2.0

ردوا بالكم.. رسالة خبيثة على الواتساب تكشف أسراركم

بالفيديو..الريفي يظهر من جديد في رمضان رفقة الصنهاجي وهذا ما جمعهما‎ | ثقافة و فنون

بالفيديو..الريفي يظهر من جديد في رمضان رفقة الصنهاجي وهذا ما جمعهما‎

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

ردوا بالكم.. رسالة خبيثة على الواتساب تكشف أسراركم

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 12:18 ردوا بالكم.. رسالة خبيثة على الواتساب تكشف أسراركم | نت 2.0
ردوا بالكم.. رسالة خبيثة على الواتساب تكشف أسراركم
حذر خبراء الأمن المعلوماتي مستخدمي تطبيق الأكثر شهرة عبر العالم الواتساب من فتح رابط يُرسل رسالة نصية على الهواتف يحمل رابطا خبيتا، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة الديلي ميل البريطانية.

شوف تيفي

حذر خبراء الأمن المعلوماتي مستخدمي تطبيق الأكثر شهرة عبر العالم الواتساب من فتح رابط يُرسل رسالة نصية على الهواتف يحمل رابطا خبيتا، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وأضاف الخبراء أن الرسالة النصية التي يتوصل بها مستعملي التطبيق من أجل تنبيههم من أن اشتراكهم في الواتساب انتهى ،تحثهم على الحصول على عرض مغري يشمل اشتراك مدى الحياة برسوم زهيدة من خلال التوجه إلى الرابط المرفق ضمن الرسالة « انتهت صلاحية اشتراكك، وللتحقق من حسابك والإشتراك مدى الحياة بـ 0.99 جنيه إسترلينى فقط اضغط على هذا الرابط ».

وأكد المصدر ذاته، أن الرابط الذي تتضمنه الرسالة ما هو إلا حيلة خبيثة من قبل بعض القراصنة للإيقاع بالمستخدمين من أجل الإفصاح عن بياناتهم البنكية والحسابية لإختراقها.

وبهذا الشأن، شدد الخبراء على ضرورة تفادي مثل هاته الرسائل وعدم الدخول إلى الرابط، كما ينبغي على مستعملي الهواتف الذكية تحميل برنامج مكافحة للفيروسات لتفادي مثل هاته الرسائل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الواتساب بينات بنكية شوف تيفي نت

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل ورسميا..هذا هو موعد وصول هاتف نوكيا الأسطوري 3310 إلى الأسواق المغربية | نت 2.0

عاجل ورسميا..هذا هو موعد وصول هاتف نوكيا الأسطوري ''3310'' إلى الأسواق المغربية

بالصورة..حجب مواقع قنوات الجزيرة القطرية ومواقع الصحف القطرية | نت 2.0

بالصورة..حجب مواقع قنوات الجزيرة القطرية ومواقع الصحف القطرية

عاجل: الهجوم الإلكتروني العالمي يصل المغرب وهذا ما قام به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | نت 2.0

عاجل: الهجوم الإلكتروني العالمي يصل المغرب وهذا ما قام به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

عاجل..الفايسبوك في ورطة قضائية بسبب الواتساب | نت 2.0

عاجل..الفايسبوك في ورطة قضائية بسبب الواتساب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. القضاء قد يصدر أمر بوقف برنامج رامز تحت الأرض، وها علاش | قنوات أخرى
منذ 4 ساعات

بالفيديو.. القضاء قد يصدر أمر بوقف برنامج رامز تحت الأرض، وها علاش

يالفيديو.. موقف بطولي من شاروخان أثناء غرق السيارة في الرمال المتحركة في برنامج رامز تحت الأرض | قنوات أخرى

يالفيديو.. موقف بطولي من شاروخان أثناء غرق السيارة في الرمال المتحركة في برنامج رامز تحت الأرض

بالفيديو.. لحظات مروعة ومؤثرة لو لم تسجلها الكاميرات لما صدقها أحد | قنوات أخرى

بالفيديو.. لحظات مروعة ومؤثرة لو لم تسجلها الكاميرات لما صدقها أحد

بالفيديو أسماء المنور لا تقود السيارات ومقطع فيديو كليب عندو الزين كان خدعة سينمائية | قنوات أخرى

بالفيديو أسماء المنور لا تقود السيارات ومقطع فيديو كليب عندو الزين كان خدعة سينمائية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

نكتة اليوم: شوفو أشنو دار قط صومالي في مسابقة عالمية | بووز
منذ 1 دقيقة

نكتة اليوم: شوفو أشنو دار قط صومالي في مسابقة عالمية

خبر سار لمحبي النجمة ليلى الحديوي و هذا هو موعد زواجها | ثقافة و فنون

خبر سار لمحبي النجمة ''ليلى الحديوي'' و هذا هو موعد زواجها

حزب أخنوش يدخل على خط حراك الريف و هذا ما أوصى به | بوليتيك

حزب ''أخنوش'' يدخل على خط ''حراك الريف'' و هذا ما أوصى به

بعد عودتها إلى حضن والدتها..حلا الترك تهدد بفضح دنيا باطما ووالدها | ثقافة و فنون

بعد عودتها إلى حضن والدتها..حلا الترك تهدد بفضح دنيا باطما ووالدها

﻿ ﻿
أمس 13:44 GMT

عاجل: في هذه الأثناء..العافية شاعلة فمستعجلات ابن رشد فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.