ردوا بالكم.. رسالة خبيثة على الواتساب تكشف أسراركم ﻿

حذر خبراء الأمن المعلوماتي مستخدمي تطبيق الأكثر شهرة عبر العالم الواتساب من فتح رابط يُرسل رسالة نصية على الهواتف يحمل رابطا خبيتا، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة الديلي ميل البريطانية.

شوف تيفي

حذر خبراء الأمن المعلوماتي مستخدمي تطبيق الأكثر شهرة عبر العالم الواتساب من فتح رابط يُرسل رسالة نصية على الهواتف يحمل رابطا خبيتا، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وأضاف الخبراء أن الرسالة النصية التي يتوصل بها مستعملي التطبيق من أجل تنبيههم من أن اشتراكهم في الواتساب انتهى ،تحثهم على الحصول على عرض مغري يشمل اشتراك مدى الحياة برسوم زهيدة من خلال التوجه إلى الرابط المرفق ضمن الرسالة « انتهت صلاحية اشتراكك، وللتحقق من حسابك والإشتراك مدى الحياة بـ 0.99 جنيه إسترلينى فقط اضغط على هذا الرابط ».

وأكد المصدر ذاته، أن الرابط الذي تتضمنه الرسالة ما هو إلا حيلة خبيثة من قبل بعض القراصنة للإيقاع بالمستخدمين من أجل الإفصاح عن بياناتهم البنكية والحسابية لإختراقها.

وبهذا الشأن، شدد الخبراء على ضرورة تفادي مثل هاته الرسائل وعدم الدخول إلى الرابط، كما ينبغي على مستعملي الهواتف الذكية تحميل برنامج مكافحة للفيروسات لتفادي مثل هاته الرسائل.