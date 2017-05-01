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المغنية الأمريكية أريانا جراندي تزور مصابي هجوم مانشستر في المستشفى | دولي

المغنية الأمريكية أريانا جراندي تزور مصابي هجوم مانشستر في المستشفى

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المغنية الأمريكية أريانا جراندي تزور مصابي هجوم مانشستر في المستشفى

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 12:05 المغنية الأمريكية أريانا جراندي تزور مصابي هجوم مانشستر في المستشفى | دولي
المغنية الأمريكية أريانا جراندي تزور مصابي هجوم مانشستر في المستشفى
قالت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز إن مغنية البوب الأمريكية أريانا جراندي عادت إلى بريطانيا يوم الجمعة وتوجهت سريعا للمستشفى لزيارة الصغار والتقطت صورا سيلفي معهم ووقعت لهم على قمصان وجلبت لهم

شوف تيفي:

قالت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز إن مغنية البوب الأمريكية أريانا جراندي عادت إلى بريطانيا يوم الجمعة وتوجهت سريعا للمستشفى لزيارة الصغار والتقطت صورا سيلفي معهم ووقعت لهم على قمصان وجلبت لهم هدايا.

وقالت شارون والدة الطفلة جادن للصحيفة "جادن كانت تشاهد التلفزيون عندما دخلت (جراندي). اندهشت بالمفاجأة" مضيفة أن ابنتها "ألتقت بالأمير وليام قبل أن تزورها أريانا".

أما آدم هاريسون فقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن ابنته ليلي "شعرت وكأنها نجمة بوب" بعد زيارة نجمتها المفضلة جراندي لها وإنها سعيدة لأنها ستحضر حفلها المقبل.

وجراندي هي نجمة حفل (وان لاف مانشستر) الذي سيخصص عائده لصندوق الطوارئ (نحن نحب مانشستر) وسيقام في ملعب أولد ترافورد للكريكيت. وجرى تأسيس الصندوق لمساعدة أسر ضحايا ومصابي هجوم مانشستر.

وتم توزيع تذاكر مجانية للحفل على ضحايا حفل جراندي في 22 مايو بمانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا وأصاب 116.

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