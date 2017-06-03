مغاربة إيطاليا يرفعون دعوى قضائية ضد الزفزافي وأتباعه بتهمة التخابر مع الجزائر وهذه التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' اليوم السبت أن جمعية الصحراء المغربية بدولة إيطاليا المرخص لها من طرف السلطات الإيطالية بصفة قانونية قررت رفع دعوى قضائية ضد من وصفتهم بالخونة والعملاء

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" اليوم السبت أن جمعية الصحراء المغربية بدولة إيطاليا المرخص لها من طرف السلطات الإيطالية بصفة قانونية قررت رفع دعوى قضائية ضد من وصفتهم بالخونة والعملاء من الريف الذي يتزعمهم المدعو ناصر الزفزافي والذين يتواجدون رهن الإعتقال لدى الشرطة القضائية بالدارالبيضاء بتهمة الخيانة والتخابر مع جهات خارجية ويتعلق الأمر بالجزائر.

وأضافت الجمعية،حسب ما توصلت به "شوف تيفي" أن أتباع ناصر الزفزافي أهانوا المغرب بعدم رفعهم للعلم الرسمي للمملكة المغربية بالإضافة إلى إهانتهم للحكومة المغربية ورموزها و زرع الفتنة بين المغاربة.

جدير بالذكر أن العناصر الأمنية تمكنت الأسبوع المنصرم من القبض على ناصر الزفزافي وأتباعه بالحسيمة حيث تمت إحالتهم على الشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء لمباشرة التحقيق معهم.