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خطــــير:طبيب إيطالي يسرق بويضات مهاجرة مغربية

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 11:32 خطــــير:طبيب إيطالي يسرق بويضات مهاجرة مغربية | دولي
خطــــير:طبيب إيطالي يسرق بويضات مهاجرة مغربية
انطلقت الأربعاء الأخير أولى جلسات محاكمة أشهر طبيب اختصاصي في التخصيب واستنساخ الأجنة البشرية بإيطاليا, بعد اتهامه من طرف مهاجرة مغربية بسرقة بويضاتها وبيعها لنساء يعانين من العقم.

شوف تيفي:

انطلقت الأربعاء الأخير أولى جلسات محاكمة أشهر طبيب اختصاصي في التخصيب واستنساخ الأجنة البشرية بإيطاليا, بعد اتهامه من طرف مهاجرة مغربية بسرقة بويضاتها وبيعها لنساء يعانين من العقم.

وتعود فصول القضية حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية، عندما اتهمت مهاجرة مغربية مقيمة بإيطاليا كانت تعمل في عيادته ممرضة لمدة شهر, لكونه أرغمها على إجراء عملية جراحية بدعوى أنها تعاني من تكيس في المبيض من الضروري استئصاله ليتبين فيما بعد أن الهدف منها هو استئصال بويضتها و بيعها.

وكما أوردت جريدة الأحداث المغربية في عددها اليوم سبت, فإنه بعد التحقيقات الأولية مع الطبيب تأكد للمحققين انه كان لديه ما يشبه سوقا منظمة لبيع البويضات بمدن إيطاليا للنساء التي يعانين من العقم مقابل 5 ألاف اورو, اي 55 ألف درهم تقريبا, بعد ان يستقطب فتيات في العشرين من العمر يتمتعن بخصوبة عالية فيستأصل بويضاتهن مقابل 11 الف درهم تقريبا.

وقد ألقي القبض على الطبيب الإيطالي المعروف بمطار روما والذي اشتهر سنة 2009 باستنساخ الأجنة البشرية بناء على الشكاية التي تقدمت بها ضده المواطنة المغربية , بل و تم التشطيب على اسمه من لائحة الأطباء في انتظار استكمال إجراءات البحث و التحقيق في التهمة التي يعاقب علها القانون الإيطالي .

‫شوف تيفي

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