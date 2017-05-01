في ليل رمضان.. مثلي حصلوه كيمارس الجنس داخل طوموبيلة ''قتلوه بالعصا'' فكازا ﻿

عاشت زنقة الأمان بالقرب من شارع ياسمينة بالدار البيضاء، ليلة الجمعة-السبت على وقع اعتداء بشع تعرض له مثلي كان يمارس شذوده الجنسي داخل سيارة كانت مركونة بالشارع المذكور.

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عاشت زنقة الأمان بالقرب من شارع ياسمينة بالدار البيضاء، ليلة الجمعة-السبت على وقع اعتداء بشع تعرض له مثلي كان يمارس شذوده الجنسي داخل سيارة كانت مركونة بالشارع المذكور.

و حسب مصادرنا، استنكر مجموعة من الشباب الذين كانوا في طريقهم لتأدية فريضة الصلاة "قيام الليل" ،(استنكروا)ما كان يقوم به المثلي في ليل رمضان حيث عمدوا إلى ضربه بعد كسر زجاج السيارة، ليلوذ الأخير بالفرار من مكانه تاركا ورائه أغراضه.



و حسب مصادرنا، استعطف صديق المثلي و هو شاب ينحدر من مدينة الدار البيضاء و يبلغ حوالي 20 سنة ،الأصدقاء الذين اعتدوا على المثلي بتركه و شأنه مؤكدا لهم أن المثلي يهدده بممارسة الجنس معه.