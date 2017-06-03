في ظاهرة نادرة .. ظهور طائر ''الأبابيل'' المذكور في القرآن بهذه الدولة الإسلامية ﻿

عاد طائر الأبابيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الفيل , المعروف بقضائه لحياة كاملة في السماء , للظهور مجددا على الأرض من أجل بناء عشه في حالة وصفت بالنادرة.

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عاد طائر الأبابيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الفيل , المعروف بقضائه لحياة كاملة في السماء , للظهور مجددا على الأرض من أجل بناء عشه في حالة وصفت بالنادرة.

و كان أحد سكان مدينة "سيواس" وسط تركيا قد رصد مؤخرا واحد من هذه الطيور و هو واقف في مكانه دون حراك في حديقة مسجد "غازي عثمان باشا" بالمدينة،حيث اعتقد بأنه قصد هذا المكان بسبب العطش الشديد، فاقترب منه لأخذه إلى مصدر الماء، حيث استغرب لعدم مقاومة الطائر ومحاولته الهرب على الرغم من حالته الصحية الجيدة، وقدرته على الطيران.

حري بالذكر أن طير الأبابيل من الطيور النادرة الظهور على الأرض بسبب قضائه أغلب فترات حياته في الجو، وهو ما يمنع البشر من التعرُّف على أسرار هذا الطائر الذي يملك أجنحة خاصة بتكوينه الجسدي، تسهِّل عملية نومه أثناء الطيران.