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اعتقال مشتبه فيه آخر له علاقة بالأحداث الإرهابية بمانشيستر

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 10:52 اعتقال مشتبه فيه آخر له علاقة بالأحداث الإرهابية بمانشيستر | دولي
اعتقال مشتبه فيه آخر له علاقة بالأحداث الإرهابية بمانشيستر
قالت الشرطة البريطانية صباح اليوم السبت إنها ألقت القبض على مشتبه به آخر له علاقة بالتفجير الإنتحاري الذي هز الحفل الغنائي الذي شهدته مدينة مانشيستر الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 22 قتيلا.

شوف تيفي :

قالت الشرطة البريطانية صباح اليوم السبت إنها ألقت القبض على مشتبه به آخر له علاقة بالتفجير الإنتحاري الذي هز الحفل الغنائي الذي شهدته مدينة مانشيستر الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 22 قتيلا.

 وكشفت وكالة رويترز للأنباء أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به في مانشيستر وإن عدد المحتجزين فيما يتصل بالهجوم بلغ بذلك 11 شخصا.

 وكانت عناصر الشرطة البريطانية قد أطلقت سراح ستة آخرين دون توجيه اتهامات إليهم.

 جدير بالذكر أن الحفل الغنائي الذي شهد الأحداث الإرهابية كان للمغنية الأمريكية أريانا غراندي والتي عبرت في وقت سابق عن حزنها واسفها على ما وقع داخل قاعة مانشيستر أرينا خلال نهاية حفلها.

 

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دولي اعتقال مشتبه فيه اخر الأحداث الإرهابية مانشيستر شوف تيفي

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