 أساتذة التعليم الابتدائي ببوجدور'' كاعيين'' من توقيت العمل خلال شهر رمضان ﻿
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أساتذة التعليم الابتدائي ببوجدور كاعيين من توقيت العمل خلال شهر رمضان | حوادث و حقوق

أساتذة التعليم الابتدائي ببوجدور'' كاعيين'' من توقيت العمل خلال شهر رمضان

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أساتذة التعليم الابتدائي ببوجدور'' كاعيين'' من توقيت العمل خلال شهر رمضان

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 10:47 أساتذة التعليم الابتدائي ببوجدور كاعيين من توقيت العمل خلال شهر رمضان | حوادث و حقوق
أساتذة التعليم الابتدائي ببوجدور'' كاعيين'' من توقيت العمل خلال شهر رمضان
يواصل أساتذة التعليم الابتدائي لليوم الرابع على التوالي, بمدينة ''بوجدور'' خوض إضرابهم اليوم السبت, و الذي تمتد مدته ربع ساعة وذلك احتجاجا على رفض المدير الإقليمي تكييف توقيت العمل مع الشهر رمضان

شوف تيفي:

يواصل أساتذة التعليم الابتدائي لليوم الرابع على التوالي, بمدينة "بوجدور" خوض إضرابهم اليوم السبت, و الذي تمتد مدته ربع ساعة وذلك احتجاجا على رفض المدير الإقليمي تكييف توقيت العمل مع الشهر رمضان الفضيل .

و ذكرت مصادر مقربة من المحتجين لـ"شوف تيفي" ,أن المذكرة القانونية لم تحدد توقيت الدخول والخروج كما هو الشأن بالنسبة لسلك الاعدادي والثانوي.

و أفادت المصادر أن مديرية اشتوكة وغيرها قامت بتكييف الوقت متسائلين عن الضرورة في العمل من الساعة 2 الى الساعة 5 و النصف في حين أن هناك امكانية لإزاحة الوقت بساعة او أكثر .

و أضافت المصادر ذاتها أن جمعية آباء وآولياء التلاميذ كانت قد وافقت على الفكرة لكن المدير حسب المحتجين رفض الحوار وراسل بشكل مستعجل كافة الأساتذة متوعدا بعقوبات صارمة لكل من خالف التوقيت.

و أردفت مصادر "شوف تيفي" أن الأستاذة سيقررون في حال عدم تلبية ملفهم المطلبي إلى التصعيد , و المتمثل في استعمال الزمن الرمضاني المعتمد في مديرية اشتوكة وحرية التصرف فيه حيث عبروا عن مناقشة وتداول أي اقتراح من طرف الادارة .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي بوجدور رمضان الفضيل التعليم مديرية اشتوكة

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