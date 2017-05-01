خطير..زلزال يهز دولة إسلامية في رمضان ﻿

شوف تيفي:
ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريشتر مساء ليلة الجمعة-السبت جنوب قضاء /الرفاعي/ في محافظة /ذي قار/ جنوب العراق.
وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية عن تسجيل الهزة على مسافة 7 كم جنوب غرب قضاء /الرفاعي
وأوضحت الهيئة أن الهزة شعر بها المواطنون في قضاء /الرفاعي/ والمناطق المحيطة به مضيفة أنه لم يسجل حصول خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة. وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل أكثر من (15) هزة في نفس المنطقة خلال هذا الاسبوع
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