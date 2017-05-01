وأخيرا...عبد الإله بن كيران يكشف موقفه من ''حراك- الريف'' ﻿

قال قيادي بحزب العدالة والتنمية، ''لشوف تيفي'' أن موقف عبد الإله بن كيران من حراك الريف وضحه بشكل غير مباشر من خلال التوجيه الأخير لمسؤولي الحزب جهويا وإقليميا بعدم إستصدار أي بيان أو بلاغ ذا طبيعة

شوف تيفي



قال قيادي بحزب العدالة والتنمية، ''لشوف تيفي'' أن موقف عبد الإله بن كيران من حراك الريف وضحه بشكل غير مباشر من خلال التوجيه الأخير لمسؤولي الحزب جهويا وإقليميا بعدم إستصدار أي بيان أو بلاغ ذا طبيعة سياسية إلا بموافقته بصفته أمينا عاما للحزب.



وأوضح ذات المصدر، أن التوجيه الجديد يأتي مباشرة بعد البلاغ الأخير الموقع من طرف مسؤولي ثلاثة أحزاب بالحسيمة، وهم حزب العدالة والتنمية والإستقلال والإتحاد الإشتراكي الذين حملوا وزارة الداخلية مايقع في مدينة الحسيمة بشكل مباشر، وهو مادفع بن كيران إلى التدخل بإستصدار توجيهه مايعني رفضه موقف مسؤولي حزبه بالحسيمة.



وأضاف ذات المصدر، أن الأوضاع في الريف، تعتبر من بين الأسباب الهامة التي مازالت تؤخر انعقاد اجتماع رسمي للأمانة العامة ''للمصباح'' والاكتفاء بإجتماعات إنفرادية لقياديين في الحزب بمنزل عبد الإله بن كيران الذي تحول إلى مقر لتسيير الحزب.



ويرفض بن كيران التصريح بموقفه علانية حول الأوضاع بالحسيمة رغم الاتصالات المتكررة من قبل وسائل إعلام وطنية ودولية، نظرا لحساسية الموضوع، لكن صمت بن كيران لن يدوم طويلا وفق ذات المصدر.