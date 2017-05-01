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بنك المغرب...إنخفاض الاحتياطات الدولية للمغرب مقارنة مع سنة 2016

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 01:34 بنك المغرب...إنخفاض الاحتياطات الدولية للمغرب مقارنة مع سنة 2016 | اقتصاد
بنك المغرب...إنخفاض الاحتياطات الدولية للمغرب مقارنة مع سنة 2016
أفاد بنك المغرب بأن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 234,1 مليار درهم، إلى حدود 26 ماي المنصرم، مسجلا انخفاضا بنسبة 3,8 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

شوف تيفي وكالات

أفاد بنك المغرب بأن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 234,1 مليار درهم، إلى حدود 26 ماي المنصرم، مسجلا انخفاضا بنسبة 3,8 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية من 25 إلى 31 ماي 2017، أن هذه الاحتياطات سجلت من أسبوع إلى آخر انخفاضا بنسبة 1,2 في المائة، حيث وصل المبلغ الإجمالي لتدخلات بنك المغرب 1 ,33 مليار درهم، منها 27 مليار درهم تم ضخها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و4,5 ملايير درهم تم منحها في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، و1,6 مليار درهم عن طريق تسبيقات لمدة 24 ساعة.

وبحسب البنك المركزي، فقد بلغ سعر الفائدة ما بين البنوك 2,32 في المائة، في حين تراجع حجم المبادلات من 4,1 ملايير درهم إلى 3,1 ملايير درهم. وكان بنك المغرب قد ضخ خلال طلب العروض ليوم 31 ماي الماضي (تاريخ الاستحقاق حدد في يوم فاتح يونيو 2017) مبلغ 27 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر (مازي) سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة ليرتفع بذلك أداءه السلبي إلى نسبة 0,6 في المائة منذ بداية السنة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى أساسا إلى الانخفاضات المسجلة على مستوى المؤشرات القطاعية ''العقار'' بناقص 1,5 في المائة، و''التأمينات'' بناقص 1,9 في المائة، فيما سجلت قيمة مؤشر ''البترول والغاز'' ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة.

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