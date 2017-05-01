حقيقة تظهر لأول مرة: الملك الراحل محمد الخامس عرض الجنسية المغربية على عبد الباسط عبد الصمد أشهر مقرئ في العالم الإسلامي+فيديو وتفاصيل ﻿

كشف موقع صدى البلاد المصري قبل قليل من ليلة يومه الجمعة، أن اللواء طارق عبد الباسط محمد عبد الصمد نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، قال إن الملك محمد الخامس ملك المغرب طلب من والده أن يعيش

"شوف تيفي"

كشف موقع صدى البلاد المصري قبل قليل من ليلة يومه الجمعة، أن اللواء طارق عبد الباسط محمد عبد الصمد نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، قال إن الملك محمد الخامس ملك المغرب طلب من والده أن يعيش فى المغرب ويهديه الجنسية المغربية، مشيرا في الوقت ذاته أنه أثناء افتتاح السد العالى فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر طالب الملك محمد الخامس مقابلة والده.

وأكد الموقع المصري أن طارق عبد الباسط عبد الصمد، قال خلال لقائه ببرنامج "الراجل ده أبويا" المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يقدمه لاعب كرة القدم السابق أحمد شوبير، اليوم الجمعة، أن والده كانت تقدمت له دعوات من دول عربية وعلى رأسها دولة المغرب، مؤكدا أن علاقة طيبة جمعته بالملك الراحل محمد الخامس.

تجدر الإشارة إلى أن المقرئ عبد الباسط عبد الصمد، يعتبر من أبرز وأهم القراء في العالم الإسلامي، حيث استطاع بصوته الجوهري وطريقته المتفردة الدخول إلى قلوب المسلمين.