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يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز إمزرون ضواحي مدينة الحسيمة

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 01:05 يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز إمزرون ضواحي مدينة الحسيمة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز إمزرون ضواحي مدينة الحسيمة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية إمزورن، مساء يومه الجمعة 2 يونيو الجاري، من توقيف شخص مختل عقليا، يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية إمزورن، مساء يومه الجمعة 2 يونيو الجاري، من توقيف شخص مختل عقليا، يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به "شوف تيفي" فالمعلومات الأولية للبحث، تشير إلى أن المشتبه فيه، أقدم على تعريض الضحية لاعتداء بالسلاح الأبيض، بدون سبب ظاهر وبدون دافع معلوم، مما تسبب في إزهاق روح هذا الأخير مباشرة بعد نقله الى المستشفى الإقليمي بمدينة الحسيمة.

وأكد البلاغ أن جثة الهالك، تم وضعها بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بينما تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيه، الذي تبين أنه كان نزيل مستشفى الأمراض العقلية والنفسية في عدة مناسبات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إمزورن جريمة قتل الحسيمة مستشفى الأمراض العقلية

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