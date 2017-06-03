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فيديو جد صادم... هذه هي حقيقة التدخل الأمني بإمزورن والحسيمة+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 00:57 فيديو جد صادم... هذه هي حقيقة التدخل الأمني بإمزورن والحسيمة+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
فيديو جد صادم... هذه هي حقيقة التدخل الأمني بإمزورن والحسيمة+تفاصيل مثيرة
تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' شريط فيديو مثير، يوثق لتدخل ميداني خطير، باشرته عناصر القوة العمومية بحي الواد المالح بمدينة إمزورن، زوال يومه الجمعة.

"شوف تيفي"

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" شريط فيديو مثير، يوثق لتدخل ميداني خطير، باشرته عناصر القوة العمومية بحي الواد المالح بمدينة إمزورن، زوال يومه الجمعة.

ويكشف شريط الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي 29 ثانية، كيف أن المتجمهرين والمحتجين "السلميين"، أمطروا عناصر الشرطة والقوات المساعدة بوابل من الحجارة، وأقاموا بتعريضهم لإصابات جسدية خطيرة، كما تسببوا في تخريب وتعييب ممتلكات عامة وخاصة.

ويوثق الشريط المذكور كذلك كيف أن قوات حفظ النظام التزمت بضبط النفس والتجرد ولَم تنساق وراء استفزازات المتجمهرين، الذين كانوا يرشقون قوات الأمن بالحجارة وبقنينات وأكواب زجاجية، في وقت كانت فيه حناجر البعض تصدح بشعارات "سلمية الاحتجاج"!.

فمن خلال ما سبق والمشاهد الخطيرة التي يظهرها الفيديو، طرح مصدرنا مجموعة من التساؤلات من بينها "أين هي السلمية في هذا الشريط؟ وأين هي الجمعيات الحقوقية التي تطالب بحماية حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها؟ أم أن الحق في السلامة الجسدية والحق في الحياة لا يشمل موظفي تطبيق القانون؟،" القانون كوني ويجب أن يطبق على الجميع...حذاري لا تلعبوا بالنار.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فايسبوك المتجمهرين إصابات جسدية الفيديو القوة العمومية

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