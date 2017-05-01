قاضي التحقيق بإستئنافية الحسيمة يعيد خمسة معتقلين إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء من جديد ﻿

مباشرة بعد مثولهم صبيحة اليوم على أنظار قاضي التحقيق بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، في إطار الإستنطاق الأولي، كشف أعضاء بهيئة الدفاع عن المعتقلين عن إعادة خمسة

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مباشرة بعد مثولهم صبيحة اليوم على أنظار قاضي التحقيق بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، في إطار الإستنطاق الأولي، كشف أعضاء بهيئة الدفاع عن المعتقلين عن إعادة خمسة معتقلين من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة.



وأوضح أعضاء بهيئة الدفاع من خلال صفحتهم على الفايسبوك، عن تفاجئهم من إعادة مجموعة "محمد جلول" التي تبلغ خمسة معتقلين على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء التي أحالتهم صبيحة اليوم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة.



وسبق للمحامي "عبد الصادق البوشاتي" أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك- الريف" أن صرح زوال اليوم عن مثول مجموعة محمد جلول على أنظار قاضي التحقيق بأحد الغرف الخاصة بمحكمة الإستئناف في إطار البحث الإبتدائي، حيث أكد أن المعتقلين متابعين بتهم جنائية ثقيلة من بينها "المس بأمن الدولة الداخلي".