عاجل وخطير..انفجار قنينة غاز يرسل أسرة بأكملها إلى المستعجلات بقصبة تادلة ﻿

شهدت مدينة قصبة تادلة ليلة يومه الجمعة، وقوع حادث خطير، عقب انفجار قنينة غاز داخل منزل، ما تسبب في إصابة أفراد أسرة مكونة من أربعة أشخاص بجروح وحروق جد خطيرة.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة قصبة تادلة ليلة يومه الجمعة، وقوع حادث خطير، عقب انفجار قنينة غاز داخل منزل، ما تسبب في إصابة أفراد أسرة مكونة من أربعة أشخاص بجروح وحروق جد خطيرة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر من مدينة بني ملال، فإن مستشفى المدينة، استقبل قبل قليل، المصابين في هذا الحادث، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، إلا أن خطورة حالتهم ، استدعت نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، حلت بالمنزل الذي شهد انفجار القنينة، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث المروع .