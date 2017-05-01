عاجل.. وقفة احتجاجية بالحسيمة وإمزورن تحت أنظار قوات الشرطة وحفظ النظام العام ﻿

نظم العشرات من شباب ساكنة مدينة الحسيمة وإمزورن مباشرة بعد صلاة التراويح مساء اليوم وقفات احتجاجية، رافعين شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتنزيل الملف المطلبي الذي رفعوه للمسؤولين في وقت

شوف تيفي



نظم العشرات من شباب ساكنة مدينة الحسيمة وإمزورن مباشرة بعد صلاة التراويح مساء اليوم وقفات احتجاجية، رافعين شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتنزيل الملف المطلبي الذي رفعوه للمسؤولين في وقت سابق.



وجاءت الوقفتين الإحتجاجيتين تلبية لطلب بعض نشطاء "حراك-الريف" الذين دعوا إلى الخروج للشارع بعد بدء محاكمة المجموعة الأولى من المعتقلين التي يتزعمها أحد قادة الحراك والمعتقل السابق محمد جلول.



وحسب مصادر محلية، فرجال الشرطة وقوات حفظ النظام، يتواجدون في سيارات الأمن بمحاذاة الوقفتين الإحتجاجيتين، خوفا من تكرار سيناريو عشية اليوم، حيث عمد بعض المحتجين إلى رشق رجال الأمن بالحجارة ودخول الطرفين في إشتباكات خفيفة دقائق فقط قبل أذان صلاة المغرب.