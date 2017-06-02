بالصور...أمن ميناء طنجة يستعين بالكلاب لحجز ''كيلوغرامات'' من الحشيش بسيارة فرنسي من أصل مغربي ﻿

كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' أن المصالح الأمنية أوقفت زوال اليوم الجمعة ، فرنسي من أصل مغربي يبلغ من العمر 28 سنة لتورطه في قضية تتعلق بعملية تهريب مخدر الشيرا عبر الميناء في اتجاه الخارج .

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كشف مصدر خاص "لشوف تيفي" أن المصالح الأمنية أوقفت زوال اليوم الجمعة ، فرنسي من أصل مغربي يبلغ من العمر 28 سنة لتورطه في قضية تتعلق بعملية تهريب مخدر الشيرا عبر الميناء في اتجاه الخارج .



وحسب إفادة ذات المصدر، تمكنت الفرقة المكلفة بتفتيش السيارات المغادرة في اتجاه طريفة الاسبانية بميناء طنجة المدينة بتعاون مع المصالح الجمركية من إسقاط عملية تهريب "الحشيش"، حيث أن الفرقة الأمنية العاملة بنقطة التفتيش وبالاستعانة بالكلاب المدربة تمكنت من حجز 38 كيلوغرام من مخدر الشيرا على شكل صفائح ملففة في شريط لاصق مخبأة بالتجويف الداخلي للسيارة .



وأضاف ذات المصدر، أن الموقوف ستتم إحالته على فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المدينة للبحث معه حول المنسوب إليه وذلك بإشراف مباشر من النيابة العامة .