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من جديد...وبالفيديو..أزمة الحليب في رمضان تهدد أطفال الجزائر

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 23:28 من جديد...وبالفيديو..أزمة الحليب في رمضان تهدد أطفال الجزائر | دولي
من جديد...وبالفيديو..أزمة الحليب في رمضان تهدد أطفال الجزائر
عادت أزمة نذرة الحليب لتخيم على الأجواء في رمضان بالجزائر، فمنذ أسابيع والجزائريون يكابدون المعاناة لأجل الحصول على مسحوق الحليب المدعم من الدولة، وبات منظر اصطفاف الجزائريين أمام بعض المجمعات

شوف تيفي

عادت أزمة نذرة الحليب لتخيم على الأجواء في رمضان بالجزائر، فمنذ أسابيع والجزائريون يكابدون المعاناة لأجل الحصول على مسحوق الحليب المدعم من الدولة، وبات منظر اصطفاف الجزائريين أمام بعض المجمعات الاستهلاكية للظفر بالحليب أمرًا مألوفًا.

وحسب تصريحات الجزائريين، فأغلب المواطنين يقطعون أزيد من عشرة كيلومترات يوميا للحصول على مادة الحليب لهم ولأطفالهم، خاصة مع ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية التي يزيد الطلب عليها في رمضان، حيث عجزت السلطات الحكومية في توفير الحليب مع استمرار إرتفاع أسعار العبوة الواحدة التي وصلت إلى 50 دينارا بعدما كانت لا تتجاوز 25 دينارا.

هذا، وسبق للسلطات الحكومية بالجزائر، أن خفضت الكميات المستوردة من مسحوق الحليب هذا العام في إطار إجراءات تقشفية اتخذتها للتقليل من نسبة الواردات، وحسب معطيات رسمية، ففاتورة استيراد الحليب انخفضت من 707.5 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015 إلى 477 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الجاري أي 2016، أي بانخفاض قدره 32.58 بالمئة.

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الجزائر الحليب النذرة الأطفال ازمة شوف تيفي

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