خطير..قبل دقائق من آذان المغرب: حادث مروع يهز مدينة الخميسات ﻿

اهتز حي الكرامة بمدينة الخميسات، دقائق قبل آذان مغرب يومه الجمعة، على وقع حادث خطير، عقب سقوط سيدة مسنة من سطح منزل أسرتها ما تسبب في إصابتها بكسور وجروح جد خطيرة.

"شوف تيفي"

اهتز حي الكرامة بمدينة الخميسات، دقائق قبل آذان مغرب يومه الجمعة، على وقع حادث خطير، عقب سقوط سيدة مسنة من سطح منزل أسرتها ما تسبب في إصابتها بكسور وجروح جد خطيرة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" بخصوص هذا الحادث، فإن سيدة مسنة، تعاني من اضطرابات نفسية، كانت وحيدة فوق سطح منزل أسرتها المكون من ثلاثة طوابق لتفقد التوازن، وتسقط ما تسبب في إصابتها بكسور وجروح خاصة على مستوى الرأس.

وفور وقوع الحادث، حلت المصالح الأمنية بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروفه وملابساته، بينما قامت سيارة تابعة للوقاية المدنية بنقل السيدة المسنة في حالة حرجة ما بين الحياة والموت إلى المستشفى.