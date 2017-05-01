مثير.. رجال الحموشي يسقطون أخطر لص بمدينة مراكش ويعثرون بحوزته على أصفاد أمنية ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش، يومه الجمعة، من اعتقال شخص، يعد من بين أخطر اللصوص، عقب تورطه في سرقة حوالي 50 سيارة من نوع ''أونو''.

"شوف تيفي"



تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش، يومه الجمعة، من اعتقال شخص، يعد من بين أخطر اللصوص، عقب تورطه في سرقة حوالي 50 سيارة من نوع "أونو".



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد جاء توقيف المعني بالأمر على مستوى حي المسيرة بعد عملية ترصد ومراقبة أمنية، وتم حجز العشرات من المفاتيح التي يستعملها الموقوف في تنفيذ عمليات السرقة.



وأكد المصدر ذاته أن العناصر الأمنية، ضبطت لدى الموقوف مجموعة من التجهيزات المتحصل عليها من السرقات التي نفذها ومن ضمنها أصفاد أمنية وهواتف خلوية، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش من أجل تعميق البحث معه قبل وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضه أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمراكش.