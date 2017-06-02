رائع وبالصور..هذا ما قام به شباب من الحسيمة مع أفراد من القوات العمومية بعد آذان المغرب ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا رائعة، تُظهر منح مجموعة من الشباب بمنطقة أيت قمرة بالحسيمة "وجبة الإفطار " لأفراد من القوات العمومية مباشرة بعد آذان مغرب يومه الجمعة.
وتفاعل آلاف المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصور التي تم وصفها بالرائعة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بهذه البادرة الإنسانية في حق رجال القوات العمومية الساهرين على حماية المواطنين وحماية ممتلكاتهم الخاصة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.