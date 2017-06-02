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رائع وبالصور..هذا ما قام به شباب من الحسيمة مع أفراد من القوات العمومية بعد آذان المغرب

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 22:41 رائع وبالصور..هذا ما قام به شباب من الحسيمة مع أفراد من القوات العمومية بعد آذان المغرب | مجتمع
رائع وبالصور..هذا ما قام به شباب من الحسيمة مع أفراد من القوات العمومية بعد آذان المغرب
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا رائعة، تُظهر منح مجموعة من الشباب بمنطقة أيت قمرة بالحسيمة ''وجبة الإفطار '' لأفراد من القوات العمومية مباشرة بعد آذان مغرب يومه الجمعة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا رائعة، تُظهر منح مجموعة من الشباب بمنطقة أيت قمرة بالحسيمة "وجبة الإفطار " لأفراد من القوات العمومية مباشرة بعد آذان مغرب يومه الجمعة.

وتفاعل آلاف المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصور التي تم وصفها بالرائعة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بهذه البادرة الإنسانية في حق رجال القوات العمومية الساهرين على حماية المواطنين وحماية ممتلكاتهم الخاصة.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحسيمة أيت قمرة الحسيمة البادرة الإنسانية

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