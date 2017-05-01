 هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة:متابعة رفاق الزفزافي بتهم جنائية ثقيلة لها علاقة ''بأمن الدولة الداخلي'' ﻿
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هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة:متابعة رفاق الزفزافي بتهم جنائية ثقيلة لها علاقة ''بأمن الدولة الداخلي''

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 19:32 هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة:متابعة رفاق الزفزافي بتهم جنائية ثقيلة لها علاقة بأمن الدولة الداخلي | بوليتيك
هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة:متابعة رفاق الزفزافي بتهم جنائية ثقيلة لها علاقة ''بأمن الدولة الداخلي''
كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي ''حراك الريف'' عبد الصادق البوشتاوي أن المعتقلين الخمسة الذين مثلوا اليوم أمام قاضي التحقيق، وجهت لهم تهم جنائية ثقيلة لها علاقة ''بالمس بالأمن الداخلي للدولة'' على حد

شوف تيفي

كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف" عبد الصادق البوشتاوي أن المعتقلين الخمسة الذين مثلوا اليوم أمام قاضي التحقيق، وجهت لهم تهم جنائية ثقيلة لها علاقة "بالمس بالأمن الداخلي للدولة" على حد قوله.

وأضاف المحامي من خلال تصريح مباشر على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، "أن التحقيق التمهيدي الذي إنطلق عشية اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، كشف عن وجود تهم جنائية ثقيلة سيحاكم المتابعون بها إن تمت إدانتهم من طرف قاضي التحقيق" على حد قوله.

هذا، وتمت إحالة خمسة معتقلين على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة الذي أحالهم على قاضي التحقيق بإحدى الغرف الخاصة، بعد تنقيلهم من مقر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، على متن طائرة خاصة زوال اليوم الجمعة.

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