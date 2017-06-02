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عاجل وبالصور..قبل الإفطار: اندلاع حريق داخل صالة رياضية بالبيضاء والناس هربو

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 19:22 عاجل وبالصور..قبل الإفطار: اندلاع حريق داخل صالة رياضية بالبيضاء والناس هربو | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..قبل الإفطار: اندلاع حريق داخل صالة رياضية بالبيضاء والناس هربو
علمت ''شوف تيفي'' أن زبناء صالة رياضية، تقع على مستوى شارع 2 مارس بالبيضاء، عاشوا الرعب والهلع الشديدين قبل قليل من يومه الجمعة، عقب اندلاع حريق داخل القاعة الخاصة بما يسمى بـ ''الصونا''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن زبناء صالة رياضية، تقع على مستوى شارع 2 مارس بالبيضاء، عاشوا الرعب والهلع الشديدين قبل قليل من يومه الجمعة، عقب اندلاع حريق داخل القاعة الخاصة بما يسمى بـ "الصونا".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن العديد من زبناء هذه الصالة وفورتصاعد كمية مهمة من الدخان، إضطروا للفرار إلى الشارع، ليتم إبلاغ مصالح الوقاية المدينة التي حلت بعين المكان، وتمكنت من إخماد ألسنة النيران.

وأكد المصدر ذاته إلى أن تماسا كهربائيا، وقع داخل "الصونا"، ما تسبب في اندلاع النيران التي خلفت بعض الخسائر المادية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدخان القاعة مصالح الوقاية المدينة صالة رياضية

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