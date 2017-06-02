مثير وبالصورة..سعد المجرد محيح وسط باريس وكايدور مع والديه في رمضان ﻿

بعد صورته الأولى التي ظهر خلالها وهو يتناول وجبة الإفطار رفقة أصدقائه، ظهرت صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد وهو يتجول رفقة والديه ''نزهة الركراكي والبشير عبدو'' في شوارع باريس نهار رمضان.

"شوف تيفي"

بعد صورته الأولى التي ظهر خلالها وهو يتناول وجبة الإفطار رفقة أصدقائه، ظهرت صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد وهو يتجول رفقة والديه "نزهة الركراكي والبشير عبدو" في شوارع باريس نهار رمضان.

وظهر المجرد سعيدا جدا في الصورة وهو في لياقة بدنية جيدة، وذلك قبل أيام من انعقاد أولى جلسات محاكمته والتي من المحتمل أن يتقابل خلالها وللمرة الأولى بعد أكثر من سبعة أشهر بالفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

وكان مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"، قد أكد أن المحامي الفرنسي موريتي ومحامي الفتاة الفرنسية من المنتظر أن يتوصلا خلال الأسبوع المقبل باستدعاء يحتوي على موعد أولى الجلسات.