تزامنا ووصول المعتقلين للحسيمة...مطاردات بين قوات الأمن ومحتجين بشوارع إمزورن ﻿

تجري في هذه اللحظات مناوشات بين رجال حفظ النظام و الأمن، وبعض المحتجين بشوارع وأزقة مدينة إمزورن، والتي كشفت عن زيف شعارات سلمية الخطوات الإحتجاجية التي يقودها بعض الشباب بالمدينة.

شوف تيفي



تجري في هذه اللحظات مناوشات بين رجال حفظ النظام و الأمن، وبعض المحتجين بشوارع وأزقة مدينة إمزورن، والتي كشفت عن زيف شعارات سلمية الخطوات الإحتجاجية التي يقودها بعض الشباب بالمدينة.



وأظهرت أشرطة فيديو بثت مباشرة من منطقة إمزورن، عن تبادل الرمي بالحجارة بين قوات الأمن وبعض الشباب الغاضبين، الذين رفضوا الإنسحاب وإخلاء الشوارع والأزقة التي حولتها الحجارة والإطارات المحترقة إلى ساحة حرب.



وإندلعت المواجهات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن مباشرة، بعد الخطوة الغير محسوبة لساكنة المنطقة اليوم عبر إقامة صلاة الجمعة في ساحة عمومية خارج المسجد دون خطبة وتحت كاميرات قناة إسبانية.