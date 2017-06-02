مثير..إفطار وصلاة خلال رمضان أمام برج ترامب بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب مواقف الرئيس ضد المسلمين+صور ﻿

قام ناشطون مسلمون، أمس الخميس، مرفوقين بمدافعين عن حقوق الإنسان بتناول الإفطار والصلاة أمام برج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حي مانهاتن بمدينة نيويورك.

"شوف تيفي"

قام ناشطون مسلمون، أمس الخميس، مرفوقين بمدافعين عن حقوق الإنسان بتناول الإفطار والصلاة أمام برج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حي مانهاتن بمدينة نيويورك.

وحسب موقع "سي بي سي" فإن قيام هؤلاء المسلمين بالإفطار والصلاة أمام برج ترامب، جاء بسبب مواقف الرئيس الأمريكي المناهضة للمسلمين والأجانب بصفة عامة.

وأوضح الموقع الأمريكي أن المحتجين المسلمين، لم يرفعوا أي شعارات ولكنهم اكتفوا فقط بتناول الإفطار والصلاة.