يا ربي السلامة:فاكهة الدلاح تتسبب في تسمم أسرة كاملة بمدينة المحمدية ﻿

استقبلت مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله بمدينة المحمدية، أمس الخميس، أفراد أسرة، تعرضوا لتسمم خطير نتيجة تناولهم لفاكهة ''الدلاح''.

"شوف تيفي"

استقبلت مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله بمدينة المحمدية، أمس الخميس، أفراد أسرة، تعرضوا لتسمم خطير نتيجة تناولهم لفاكهة "الدلاح".

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من معطيات من مصدرها، فإن أفراد هذه الأسرة يبلغ عددهم سبعة أشخاص، تم نقلهم إلى مستعجلات المستشفى المذكور في حالة خطيرة، نتيجة إصاباتهم بتسمم عقب تناول فاكهة "الدلاح".

وأوضح المصدر ذاته أن جميع المصابين بالتسمم، تلقوا الإسعافات الضرورية، ما ساهم في مغادرة 6 أفراد للمستشفى، بينما قرر الطاقم الطبي الاحتفاظ بأحد المصابين بالعناية المركزة نظرا لخطورة حالته.