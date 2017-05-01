خطير وبالفيديو: شوفو الحكرة: شفار سلخ فتاة وسط الشارع العام نهار رمضان وسرقها في آسفي ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يوثق لحظة قيام شاب باعتراض سبيل فتاة، وتعنيفها وسرقة ما بحوزتها بالشارع العام

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يوثق لحظة قيام شاب باعتراض سبيل فتاة، وتعنيفها وسرقة ما بحوزتها بالشارع العام

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، وقعت أمس الخميس، بحي القليعة بمدينة آسفي، وهو ما جعل آلاف النشطاء المنحدرين من عاصمة عبدة يتفاعلون بكثافة، حيث طالب الجميع المصالح الأمينة بفتح تحقيق وإيقاف اللص وإصدار أقصى العقوبات السجنية في حقه حتى يكون عبرة لكل شخص يفكر في الاعتداء على الأبرياء في الشارع العام.