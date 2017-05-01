مقاطعوا صلاة الجمعة بإمزورن يستغلون قناة إسبانية ويبعثون برسائل مشفرة للخارج ضد ''مؤسسة إمارة المؤمنين'' ﻿

قاطع عشرات الأشخاص أداء صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد بمدينة إمزورن، مفضلين في المقابل إقامة الصلاة بساحة البلدية بالمدينة، التي تعتبر محجا رئيسيا لساكنة المدينة.

شوف تيفي



قاطع عشرات الأشخاص أداء صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد بمدينة إمزورن، مفضلين في المقابل إقامة الصلاة بساحة البلدية بالمدينة، التي تعتبر محجا رئيسيا لساكنة المدينة.



وإنقسمت أراء ساكنة منطقة إمزورن، حول أصحاب هذه المبادرة غير المسبوقة، إذ كشف بعض السكان من خلال تصريحاتهم، أن غالبية أصحاب مبادرة الصلاة في الساحات لم يكونوا من المصلين ومرتادي المسجد، مستغلين وجود قناة تلفزيونية إسبانية بالمدينة لتصريف رسائل سياسية مفادها أن ساكنة الريف تنتفض ضد أئمة الدولة ووعاظها، بحيث تظاهروا بأنهم يقاطعون الصلاة في المسجد، وذلك في إشارة مشفرة موجهة لثوابت المغاربة المجتمعة حول مؤسسة "إمارة المؤمنين".



ووفق ذات المصادر، فقد برز الطابع السياسي المحض لهذه المناورة، بعدما نقل المقاطعون المفترضون صلاتهم المزعومة إلى ساحة البلدية بشارع البيضاء، والتي تكتسي رمزية خاصة لدى المحتجين باعتبارها فضاء للاحتجاج اليومي، وليس مكانا لأداء الشعائر والفرائض الدينية.



ورفض العديد من المصلين هذه المناورة التي تنتهك الحرمة الدينية للمساجد، وتعرقل حرية أداء العبادات، وذلك لكونها تنطلق من اعتبارات وخلفيات تحركها أهداف سياسية وأجندات غير معلنة، مؤكدين أن المساجد لله وللعبادة وليست للسياسة.



من جهة ثانية، يرى مناصروا الخطوة أنها تأتي ضدا على الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة في الجمعة الماضية، مؤكدين إستمرارهم في إبداع المزيد من الأشكال الإحتجاجية إلى حين تلبية مطالبهم العادلة والمشروغة التي سطروها في ملفهم المطلبي.