 مقاطعوا صلاة الجمعة بإمزورن يستغلون قناة إسبانية ويبعثون برسائل مشفرة للخارج ضد ''مؤسسة إمارة المؤمنين'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. تلميذة في الأولى باكالوريا..غلطوليا فبطاقة الاستدعاء و مخلاونيش ندوز الامتحان | حوادث و حقوق

بالفيديو.. تلميذة في الأولى باكالوريا..غلطوليا فبطاقة الاستدعاء و مخلاونيش ندوز الامتحان

كيفاش تكوني زوينة فرمضان..هذا هو الماكياج لي خاصكم ديرو فرمضان+وصفة طبيعية للحفاظ على البشرة | بووز

كيفاش تكوني زوينة فرمضان..هذا هو الماكياج لي خاصكم ديرو فرمضان+وصفة طبيعية للحفاظ على البشرة

مثير وبالصورة..سعد المجرد محيح وسط باريس وكايدور مع والديه في رمضان | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..سعد المجرد محيح وسط باريس وكايدور مع والديه في رمضان

تزامنا ووصول المعتقلين للحسيمة...مطاردات بين قوات الأمن ومحتجين بشوارع إمزورن | حوادث و حقوق

تزامنا ووصول المعتقلين للحسيمة...مطاردات بين قوات الأمن ومحتجين بشوارع إمزورن

مثير..إفطار وصلاة خلال رمضان أمام برج ترامب بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب مواقف الرئيس ضد المسلمين+صور | مجتمع

مثير..إفطار وصلاة خلال رمضان أمام برج ترامب بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب مواقف الرئيس ضد

يا ربي السلامة:فاكهة الدلاح تتسبب في تسمم أسرة كاملة بمدينة المحمدية | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة:فاكهة الدلاح تتسبب في تسمم أسرة كاملة بمدينة المحمدية

الصحافة الوطنية و العالمية تستنكر سلوك لاعبي المنتخب المغربي | بووز

الصحافة الوطنية و العالمية تستنكر سلوك لاعبي المنتخب المغربي

ساعة قبل لفطور..الزحام بزاف على وسائل النقل و الناس طالع ليهم الدم | بووز

ساعة قبل لفطور..الزحام بزاف على وسائل النقل و الناس طالع ليهم الدم

خطير وبالفيديو: شوفو الحكرة: شفار سلخ فتاة وسط الشارع العام نهار رمضان وسرقها في آسفي | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو: شوفو الحكرة: شفار سلخ فتاة وسط الشارع العام نهار رمضان وسرقها في آسفي

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

مقاطعوا صلاة الجمعة بإمزورن يستغلون قناة إسبانية ويبعثون برسائل مشفرة للخارج ضد ''مؤسسة إمارة المؤمنين''

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 18:19 مقاطعوا صلاة الجمعة بإمزورن يستغلون قناة إسبانية ويبعثون برسائل مشفرة للخارج ضد مؤسسة إمارة المؤمنين | حوادث و حقوق
مقاطعوا صلاة الجمعة بإمزورن يستغلون قناة إسبانية ويبعثون برسائل مشفرة للخارج ضد ''مؤسسة إمارة المؤمنين''
قاطع عشرات الأشخاص أداء صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد بمدينة إمزورن، مفضلين في المقابل إقامة الصلاة بساحة البلدية بالمدينة، التي تعتبر محجا رئيسيا لساكنة المدينة.

شوف تيفي

قاطع عشرات الأشخاص أداء صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد بمدينة إمزورن، مفضلين في المقابل إقامة الصلاة بساحة البلدية بالمدينة، التي تعتبر محجا رئيسيا لساكنة المدينة.

وإنقسمت أراء ساكنة منطقة إمزورن، حول أصحاب هذه المبادرة غير المسبوقة، إذ كشف بعض السكان من خلال تصريحاتهم، أن غالبية أصحاب مبادرة الصلاة في الساحات لم يكونوا من المصلين ومرتادي المسجد، مستغلين وجود قناة تلفزيونية إسبانية بالمدينة لتصريف رسائل سياسية مفادها أن ساكنة الريف تنتفض ضد أئمة الدولة ووعاظها، بحيث تظاهروا بأنهم يقاطعون الصلاة في المسجد، وذلك في إشارة مشفرة موجهة لثوابت المغاربة المجتمعة حول مؤسسة "إمارة المؤمنين".

ووفق ذات المصادر، فقد برز الطابع السياسي المحض لهذه المناورة، بعدما نقل المقاطعون المفترضون صلاتهم المزعومة إلى ساحة البلدية بشارع البيضاء، والتي تكتسي رمزية خاصة لدى المحتجين باعتبارها فضاء للاحتجاج اليومي، وليس مكانا لأداء الشعائر والفرائض الدينية.

ورفض العديد من المصلين هذه المناورة التي تنتهك الحرمة الدينية للمساجد، وتعرقل حرية أداء العبادات، وذلك لكونها تنطلق من اعتبارات وخلفيات تحركها أهداف سياسية وأجندات غير معلنة، مؤكدين أن المساجد لله وللعبادة وليست للسياسة.

من جهة ثانية، يرى مناصروا الخطوة أنها تأتي ضدا على الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة في الجمعة الماضية، مؤكدين إستمرارهم في إبداع المزيد من الأشكال الإحتجاجية إلى حين تلبية مطالبهم العادلة والمشروغة التي سطروها في ملفهم المطلبي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الريف الحسيمة الملف المطلبي المساجد شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. تلميذة في الأولى باكالوريا..غلطوليا فبطاقة الاستدعاء و مخلاونيش ندوز الامتحان | حوادث و حقوق

بالفيديو.. تلميذة في الأولى باكالوريا..غلطوليا فبطاقة الاستدعاء و مخلاونيش ندوز الامتحان

تزامنا ووصول المعتقلين للحسيمة...مطاردات بين قوات الأمن ومحتجين بشوارع إمزورن | حوادث و حقوق

تزامنا ووصول المعتقلين للحسيمة...مطاردات بين قوات الأمن ومحتجين بشوارع إمزورن

يا ربي السلامة:فاكهة الدلاح تتسبب في تسمم أسرة كاملة بمدينة المحمدية | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة:فاكهة الدلاح تتسبب في تسمم أسرة كاملة بمدينة المحمدية

خطير وبالفيديو: شوفو الحكرة: شفار سلخ فتاة وسط الشارع العام نهار رمضان وسرقها في آسفي | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو: شوفو الحكرة: شفار سلخ فتاة وسط الشارع العام نهار رمضان وسرقها في آسفي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. أغرب تصريح من تلميذ دَوز الجهوي | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. أغرب تصريح من تلميذ دَوز الجهوي

رمضانيات..سورة الإخلاص شحال فيها من آية؟ | بــووز

رمضانيات..سورة الإخلاص شحال فيها من آية؟

توضيحات جد مهمة حول الأحداث الأخيرة للريف و الحسيمة مع تسليط الضوء على مجرياتها الكاملة | قنوات أخرى

توضيحات جد مهمة حول الأحداث الأخيرة للريف و الحسيمة مع تسليط الضوء على مجرياتها الكاملة

تلميذ في تعليق طريف على العقوبة السجنية لأصحاب الباكالوريا:5 سنين ديال الحبس مالنا شافرين بنكة | خارج البلاطو

تلميذ في تعليق طريف على العقوبة السجنية لأصحاب الباكالوريا:5 سنين ديال الحبس مالنا شافرين بنكة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. تلميذة في الأولى باكالوريا..غلطوليا فبطاقة الاستدعاء و مخلاونيش ندوز الامتحان | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

بالفيديو.. تلميذة في الأولى باكالوريا..غلطوليا فبطاقة الاستدعاء و مخلاونيش ندوز الامتحان

كيفاش تكوني زوينة فرمضان..هذا هو الماكياج لي خاصكم ديرو فرمضان+وصفة طبيعية للحفاظ على البشرة | بووز

كيفاش تكوني زوينة فرمضان..هذا هو الماكياج لي خاصكم ديرو فرمضان+وصفة طبيعية للحفاظ على البشرة

مثير وبالصورة..سعد المجرد محيح وسط باريس وكايدور مع والديه في رمضان | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..سعد المجرد محيح وسط باريس وكايدور مع والديه في رمضان

تزامنا ووصول المعتقلين للحسيمة...مطاردات بين قوات الأمن ومحتجين بشوارع إمزورن | حوادث و حقوق

تزامنا ووصول المعتقلين للحسيمة...مطاردات بين قوات الأمن ومحتجين بشوارع إمزورن

﻿ ﻿
أمس 13:44 GMT

عاجل: في هذه الأثناء..العافية شاعلة فمستعجلات ابن رشد فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.