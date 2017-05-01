هام لأصحاب الباكالوريا: هذه هي الإجراءات المتخذة قبل الامتحان ﻿

أكد المدير الجهوي لأكاديمية التربية والتكوين لجهة الرباط ، سلا ، القنيطرة محمد أضرضور ، أن الأكاديمية اعتمدت جملة من التدابير والإجراءات الجديدة لتهييئ ظروف ملائمة لاجتياز امتحانات البكالوريا

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكد المدير الجهوي لأكاديمية التربية والتكوين لجهة الرباط ، سلا ، القنيطرة محمد أضرضور ، أن الأكاديمية اعتمدت جملة من التدابير والإجراءات الجديدة لتهييئ ظروف ملائمة لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2017/2016 تضمن للمترشحات والمترشحين كافة حقوقهم في تكافؤ الفرص، وتضمن مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا.

وأوضح أضرضور في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ، حول الإجراءات والمستجدات المتعلقة بامتحانات البكالوريا لسنة 2017 ، أن هذه الإجراءات همت إطلاع جميع المترشحات والمترشحين على مضمون القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية ، وخاصة إدلائهم بالتزام كتابي يقرون من خلاله إطلاعهم على القوانين و القرارات المتعلقة بالغش في الامتحانات والعقوبات المترتبة عنها.

وأشار المسؤول التربوي إلى أن إجراء الاختبار الوطني لهذا الموسم يتميز على مستوى الجهة ، باجتياز أول فوج من تلاميذ الباكلوريا المغربية ، خيار إنجليزية ، والباكلوريا المغربية ، خيار فرنسية ، الامتحان الوطني الموحد إلى جانب اجتياز الباكلوريا المهنية لأول مرة بالمدرسة الفلاحية مرس الخير بتمارة.

ومن أجل تمكين التلاميذ المهاجرين من إفريقيا وسوريا من ظروف ملائمة لاجتياز هذا الاستحقاق اشار المدير الجهوي إلى أن الأكاديمية عملت على توفير خلية خاصة للإعلام والتواصل والتعبئة تسهر على مواكبة هؤلاء التلاميذ.

وقامت الأكاديمية في السياق نفسه بإعفاء تلميذة مهاجرة من إفريقيا من ديانة مسيحية من اجتياز اختبار مادة التربية الإسلامية، فضلا عن توفير التسهيلات الكافية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيجتازون امتحانات الباكلوريا عبر تخصيص مرافقين لهم لمساعدتهم على إجراء هذا الاختبار .

وفي مجال تدبير عملية التصحيح على مستوى الجهة ، أشار المدير الجهوي إلى أنه سيتم تدبير مراكز التصحيح بواسطة المنظومة الإعلاميائية، حيث سيعهد للأساتذة المصححين مسك النقط آنيا ومباشرة بعد تصحيح أوراق التحرير من أجل تتبع وتيرة التصحيح ومؤشرات المصحح والمادة وعدد الأوراق المصححة وزمن التصحيح.

من جهة أخرى أبرز المدير الجهوي أهمية التنزيل الأمثل لدفتر المساطر الخاص بامتحانات الباكالوريا باعتباره وثيقة مرجعية تمكن كل الفاعلين التربويين والإداريين من توحيد التصورات والإجراءات المرتبطة بمجريات هذا الاستحقاق الوطني المهم، وتسمح بامتلاك قدرة تدبيرية لمواجهة بعض العراقيل والطوارئ التي تطرح أمام رؤساء مراكز الامتحان والتصحيح وأطقم المراقبة والمداومة خلال مجريات الاختبارات الإشهادية الخاصة بالباكالوريا .

يذكر أن مجموع المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات الباكلوريا برسم دورة يونيو 2017 على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة،بلغ 87 ألف و975، منهم 44 ألف و47 سيجتازون الامتحان الوطني، و43 الف و928 الامتحان الموحد.

وأفادت معطيات إحصائية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بأن مجموع المترشحين بالنسبة للتعليم العمومي بلغ 76 الف و716 مترشحا ومترشحة، منهم 38 ألف و247 سيجتازون الامتحان الوطني، فيما بلغ مجموع المترشحين بالنسبة للتعليم الخصوصي 11 ألف و259 مترشحا ومترشحة، منهم 5800 في السنة الثانية باكلوريا.

وحسب نوعية الشعب، يتوزع المترشحون لاجتياز هذه الامتحانات بين 33 الف و315 مترشحا ومترشحة بالشعب الأدبية والأصيلة، و39 ألف و315 مترشحا بالنسبة للشعب العلمية، فيما بلغ مجموع المترشحين في الشعب التقنية 8917، أما الشعب المهنية فقد بلغ مجموع المترشحين فيها 401 مترشحا ومترشحة.

وبلغ عدد المترشحين في الشعب العلمية، مسالك دولية -خيار فرنسية على صعيد الجهة 5883 مترشحة ومترشحا، 1791 منهم سيجتازون الامتحان الوطني، في حين بلغ عدد مترشحي المسالك الدولية للباكالوريا المغربية ـ خيار إنجليزية 69 مترشحة ومترشحا، منهم 34 سيجتازون الامتحان الوطني.

من جهة أخرى، بلغ عدد الترشيحات لاجتياز امتحانات الباكالوريا برسم دورة يونيو 2017 في صفوف التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، 118 تلميذا وتلميذة، من بينهم 50 مترشحة ومترشحا سيجتازون الاختبار الوطني.

أما بالنسبة لعدد المترشحين الأحرار لاجتياز امتحانات الباكلوريا برسم دورة يونيو 2017 على صعيد الأكاديمية، فقد بلغ 11720 مترشحا.

وفي ما يرتبط بمراكز الامتحان على مستوى الجهة، فقد بلغ عددها 204 موزعة على 29 مركزا بالرباط و51 بسلا، و38 بالصخيرات تمارة، و27 بالخميسات، و32 بالقنيطرة و8 مراكز بسيدي سليمان، و19 مركزا بسيدي قاسم.

وقد جندت الأكاديمية لإنجاح هذا الاستحقاق 5586 مراقب إجراء، منهم 205 مراقب جودة إجراء، و5109 مكلفا بالتصحيح.