عاجل:بسبب رمضان..هذا ما وقع لهشام مشتري ''قاتل'' مرداس داخل زنزانته بعكاشة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من عائلة هشام مشتري، قاتل البرلماني،عبد االطيف مرداس، أن الأخير يعاني داخل سجن عكاشة بسبب مرضه المزمن مع''داء السكري''.

شوف تيفي:م غ



علمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من عائلة هشام مشتري، قاتل البرلماني،عبد االطيف مرداس، أن الأخير يعاني داخل سجن عكاشة بسبب مرضه المزمن مع"داء السكري".



و قالت مصادرنا إن طبيب مصحة المؤسسة السجنية ،نصح الأخير ألا يصوم خلال رمضان نظرا لحالته الصحية المتدهورة إلا أن الأخير رفض ذلك و يواظب على أداء فريضة الصوم رغم معاناته مع داء السكري.





و كان مشتري المتهم الرئيسي في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس أصيب ،بنوبة داء السكري داخل زنزانته بسجن عكاشة ما استدعى نقله إلى مصحة المؤسسة السجنية .



و قالت مصادرنا، إن السبب الحقيقي وراء غيبوبة هشام المشتري هو داء السكري، الذي أصيب به داخل السجن بسبب معاناته النفسية لتورطه في جريمة القتل.



