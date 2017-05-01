عاجل:بسبب رمضان..هذا ما وقع لهشام مشتري ''قاتل'' مرداس داخل زنزانته بعكاشة ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من عائلة هشام مشتري، قاتل البرلماني،عبد االطيف مرداس، أن الأخير يعاني داخل سجن عكاشة بسبب مرضه المزمن مع"داء السكري".
و قالت مصادرنا إن طبيب مصحة المؤسسة السجنية ،نصح الأخير ألا يصوم خلال رمضان نظرا لحالته الصحية المتدهورة إلا أن الأخير رفض ذلك و يواظب على أداء فريضة الصوم رغم معاناته مع داء السكري.
و كان مشتري المتهم الرئيسي في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس أصيب ،بنوبة داء السكري داخل زنزانته بسجن عكاشة ما استدعى نقله إلى مصحة المؤسسة السجنية .
و قالت مصادرنا، إن السبب الحقيقي وراء غيبوبة هشام المشتري هو داء السكري، الذي أصيب به داخل السجن بسبب معاناته النفسية لتورطه في جريمة القتل.
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