 عاجل:بسبب رمضان..هذا ما وقع لهشام مشتري ''قاتل'' مرداس داخل زنزانته بعكاشة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. تلميذة في الأولى باكالوريا..غلطوليا فبطاقة الاستدعاء و مخلاونيش ندوز الامتحان | حوادث و حقوق

بالفيديو.. تلميذة في الأولى باكالوريا..غلطوليا فبطاقة الاستدعاء و مخلاونيش ندوز الامتحان

كيفاش تكوني زوينة فرمضان..هذا هو الماكياج لي خاصكم ديرو فرمضان+وصفة طبيعية للحفاظ على البشرة | بووز

كيفاش تكوني زوينة فرمضان..هذا هو الماكياج لي خاصكم ديرو فرمضان+وصفة طبيعية للحفاظ على البشرة

مثير وبالصورة..سعد المجرد محيح وسط باريس وكايدور مع والديه في رمضان | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..سعد المجرد محيح وسط باريس وكايدور مع والديه في رمضان

تزامنا ووصول المعتقلين للحسيمة...مطاردات بين قوات الأمن ومحتجين بشوارع إمزورن | حوادث و حقوق

تزامنا ووصول المعتقلين للحسيمة...مطاردات بين قوات الأمن ومحتجين بشوارع إمزورن

مثير..إفطار وصلاة خلال رمضان أمام برج ترامب بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب مواقف الرئيس ضد المسلمين+صور | مجتمع

مثير..إفطار وصلاة خلال رمضان أمام برج ترامب بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب مواقف الرئيس ضد

يا ربي السلامة:فاكهة الدلاح تتسبب في تسمم أسرة كاملة بمدينة المحمدية | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة:فاكهة الدلاح تتسبب في تسمم أسرة كاملة بمدينة المحمدية

الصحافة الوطنية و العالمية تستنكر سلوك لاعبي المنتخب المغربي | بووز

الصحافة الوطنية و العالمية تستنكر سلوك لاعبي المنتخب المغربي

ساعة قبل لفطور..الزحام بزاف على وسائل النقل و الناس طالع ليهم الدم | بووز

ساعة قبل لفطور..الزحام بزاف على وسائل النقل و الناس طالع ليهم الدم

خطير وبالفيديو: شوفو الحكرة: شفار سلخ فتاة وسط الشارع العام نهار رمضان وسرقها في آسفي | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو: شوفو الحكرة: شفار سلخ فتاة وسط الشارع العام نهار رمضان وسرقها في آسفي

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

عاجل:بسبب رمضان..هذا ما وقع لهشام مشتري ''قاتل'' مرداس داخل زنزانته بعكاشة

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 18:03 عاجل:بسبب رمضان..هذا ما وقع لهشام مشتري قاتل مرداس داخل زنزانته بعكاشة | حوادث و حقوق
عاجل:بسبب رمضان..هذا ما وقع لهشام مشتري ''قاتل'' مرداس داخل زنزانته بعكاشة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من عائلة هشام مشتري، قاتل البرلماني،عبد االطيف مرداس، أن الأخير يعاني داخل سجن عكاشة بسبب مرضه المزمن مع''داء السكري''.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من عائلة هشام مشتري، قاتل البرلماني،عبد االطيف مرداس، أن الأخير يعاني داخل سجن عكاشة بسبب مرضه المزمن مع"داء السكري".

و قالت مصادرنا إن طبيب مصحة المؤسسة السجنية ،نصح الأخير ألا يصوم خلال رمضان نظرا لحالته الصحية المتدهورة إلا أن الأخير رفض ذلك و يواظب على أداء فريضة الصوم رغم معاناته مع داء السكري.


و كان مشتري المتهم الرئيسي في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس أصيب ،بنوبة داء السكري داخل زنزانته بسجن عكاشة ما استدعى نقله إلى مصحة المؤسسة السجنية .

و قالت مصادرنا، إن السبب الحقيقي وراء غيبوبة هشام المشتري هو داء السكري، الذي أصيب به داخل السجن بسبب معاناته النفسية لتورطه في جريمة القتل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السكري قاتل مرداس وفاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. تلميذة في الأولى باكالوريا..غلطوليا فبطاقة الاستدعاء و مخلاونيش ندوز الامتحان | حوادث و حقوق

بالفيديو.. تلميذة في الأولى باكالوريا..غلطوليا فبطاقة الاستدعاء و مخلاونيش ندوز الامتحان

تزامنا ووصول المعتقلين للحسيمة...مطاردات بين قوات الأمن ومحتجين بشوارع إمزورن | حوادث و حقوق

تزامنا ووصول المعتقلين للحسيمة...مطاردات بين قوات الأمن ومحتجين بشوارع إمزورن

يا ربي السلامة:فاكهة الدلاح تتسبب في تسمم أسرة كاملة بمدينة المحمدية | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة:فاكهة الدلاح تتسبب في تسمم أسرة كاملة بمدينة المحمدية

خطير وبالفيديو: شوفو الحكرة: شفار سلخ فتاة وسط الشارع العام نهار رمضان وسرقها في آسفي | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو: شوفو الحكرة: شفار سلخ فتاة وسط الشارع العام نهار رمضان وسرقها في آسفي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. أغرب تصريح من تلميذ دَوز الجهوي | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. أغرب تصريح من تلميذ دَوز الجهوي

رمضانيات..سورة الإخلاص شحال فيها من آية؟ | بــووز

رمضانيات..سورة الإخلاص شحال فيها من آية؟

توضيحات جد مهمة حول الأحداث الأخيرة للريف و الحسيمة مع تسليط الضوء على مجرياتها الكاملة | قنوات أخرى

توضيحات جد مهمة حول الأحداث الأخيرة للريف و الحسيمة مع تسليط الضوء على مجرياتها الكاملة

تلميذ في تعليق طريف على العقوبة السجنية لأصحاب الباكالوريا:5 سنين ديال الحبس مالنا شافرين بنكة | خارج البلاطو

تلميذ في تعليق طريف على العقوبة السجنية لأصحاب الباكالوريا:5 سنين ديال الحبس مالنا شافرين بنكة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. تلميذة في الأولى باكالوريا..غلطوليا فبطاقة الاستدعاء و مخلاونيش ندوز الامتحان | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

بالفيديو.. تلميذة في الأولى باكالوريا..غلطوليا فبطاقة الاستدعاء و مخلاونيش ندوز الامتحان

كيفاش تكوني زوينة فرمضان..هذا هو الماكياج لي خاصكم ديرو فرمضان+وصفة طبيعية للحفاظ على البشرة | بووز

كيفاش تكوني زوينة فرمضان..هذا هو الماكياج لي خاصكم ديرو فرمضان+وصفة طبيعية للحفاظ على البشرة

مثير وبالصورة..سعد المجرد محيح وسط باريس وكايدور مع والديه في رمضان | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..سعد المجرد محيح وسط باريس وكايدور مع والديه في رمضان

تزامنا ووصول المعتقلين للحسيمة...مطاردات بين قوات الأمن ومحتجين بشوارع إمزورن | حوادث و حقوق

تزامنا ووصول المعتقلين للحسيمة...مطاردات بين قوات الأمن ومحتجين بشوارع إمزورن

﻿ ﻿
أمس 13:44 GMT

عاجل: في هذه الأثناء..العافية شاعلة فمستعجلات ابن رشد فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.