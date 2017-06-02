خطير وبالصور..حصل مرتو عريانة على فراش الزوجية في حضن عشيقها..شوفو شنو دار ليهم+تفاصيل صادمة ﻿

كشف موقع صحيفة ''الدالي ميل'' البريطانية قبل قليل من يومه الجمعة، عن واقعة خطيرة، جرت فصولها بالصين، بطلها زوج، انهال بالضرب على زوجته وعشيقها بعد أن ضبطهما متلبسين بممارسة الجنس فوق فراش الزوجية

"شوف تيفي"

كشف موقع صحيفة "الدالي ميل" البريطانية قبل قليل من يومه الجمعة، عن واقعة خطيرة، جرت فصولها بالصين، بطلها زوج، انهال بالضرب على زوجته وعشيقها بعد أن ضبطهما متلبسين بممارسة الجنس فوق فراش الزوجية بمنزله.

وأوضحت الصحيفة أن الواقعة، جرت بالتحديد بمقاطعة غوانجو جنوب الصين، حيث قام الزوج بتعنيف زوجته وعشيقها وذلك بمساعدة صديقه، مشيرة إلى أن الزوجة العارية، دافعت عن عشيقها ومنعت زوجها من الاعتداء عليه.

وأشارت "الدايلي ميل" أن الفيديو الذي يوثق الواقعة، شاهده الملايين من الأشخاص، نظرا لخطورته، حيث تباينت الآر اء بين متعاطف مع الزوج الغاضب وبين رافض لقيامه بالاعتداء على زوجته.