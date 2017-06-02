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فضيحة..على بعد شهر على افتتاحها..شوفو أشنو دارو لْـنافورة كازا

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 17:34 فضيحة..على بعد شهر على افتتاحها..شوفو أشنو دارو لْـنافورة كازا | مجتمع
فضيحة..على بعد شهر على افتتاحها..شوفو أشنو دارو لْـنافورة كازا
بعد أقل من شهر واحد على افتتاح ''نافورة البيضاء'' في حلتها الجديدة، أقدم مجهولون على تخريب تمثال من النحاس وسرقة جزء منه لأسباب تبقى مجهولة.

''شوف تيفي'':

بعد أقل من شهر واحد على افتتاح ''نافورة البيضاء'' في حلتها الجديدة، أقدم مجهولون على تخريب تمثال من النحاس وسرقة جزء منه لأسباب تبقى مجهولة.

وتظهر الصور انتزاع ''الرأس'' من هذا التمثال الموجود وسط النافورة، ما تسبب في تشويه هذه القطعة الفنية الرائعة التي تم وضعها إلى جانب مجموعة من القطع.

وطالب المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي المصالح الأمنية بالرجوع إلى كاميرات المراقبة المحيطة بالنافورة من أجل إيقاف المتورطين في هذا العمل التخريبي.

فضيحة..على بعد شهر على افتتاحها..شوفو أشنو دارو لْـنافورة كازافضيحة..على بعد شهر على افتتاحها..شوفو أشنو دارو لْـنافورة كازافضيحة..على بعد شهر على افتتاحها..شوفو أشنو دارو لْـنافورة كازا

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أمس 13:44 GMT

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