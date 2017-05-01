صادم.. مختل عقلي ينتحر شنقا داخل مستشفى الأمراض العقلية بوجدة وسط غفلة الموظفين ﻿

أقدم نزيل بمستشفى الأمراض العقلية بوجدة يوم أمس الخميس، على الانتحار شنقا بعد استعانته قيد حياته بقطعة قماش من قميصه وربطها بنافذة غرفته المتواجدة بإحدى الأجنحة.

شوف تيفي

أقدم نزيل بمستشفى الأمراض العقلية بوجدة يوم أمس الخميس، على الانتحار شنقا بعد استعانته قيد حياته بقطعة قماش من قميصه وربطها بنافذة غرفته المتواجدة بإحدى الأجنحة.

وذكرت مصادر مطلعة لشوف تيفي أن مجهودات الموظفين لإنقاذ المريض باءت بالفشل.

وفور علمها بالخبر، حلت بعين المكان عناصر الأمن الوطني مرفوقة بالوقاية المدنية من أجل فتح تحقيق مفصل في الحادث الأليم ونقلت جثة النزيل إلى مستودع الأموات بمستشفى الفارابي بوجدة لإحضاعها للتشريح الطبي، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.