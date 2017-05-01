 عاجل...إحالة اليد اليمنى لناصر الزفزافي ''محمد جلول'' وزملائه على''قاضي التحقيق'' ومروحية خاصة تُقل 17 معتقلا نحو مدينة الحسيمة ﻿
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عاجل...إحالة اليد اليمنى لناصر الزفزافي ''محمد جلول'' وزملائه على''قاضي التحقيق'' ومروحية خاصة تُقل 17

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عاجل...إحالة اليد اليمنى لناصر الزفزافي ''محمد جلول'' وزملائه على''قاضي التحقيق'' ومروحية خاصة تُقل 17 معتقلا نحو مدينة الحسيمة

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 16:46 عاجل...إحالة اليد اليمنى لناصر الزفزافي محمد جلول وزملائه علىقاضي التحقيق ومروحية خاصة تُقل 17 معتقلا نحو مدينة الحسيمة | بوليتيك
عاجل...إحالة اليد اليمنى لناصر الزفزافي ''محمد جلول'' وزملائه على''قاضي التحقيق'' ومروحية خاصة تُقل 17 معتقلا نحو مدينة الحسيمة
علمت ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة، أن النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، قد أمرت بإحالة مجموعة ''محمد جلول'' التي تتشكل من خمسة أفراد على إحدى الغرف الخاصة بمحكمة الإستئناف

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة، أن النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، قد أمرت بإحالة مجموعة ''محمد جلول'' التي تتشكل من خمسة أفراد على إحدى الغرف الخاصة بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة لتعميق البحث معهم.

وصرح ''سعيد بن حماني'' منسق هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن قاضي التحقيق بإحدى الغرف بمحكمة الإستئناف هي التي ستشرف على تعميق البحث مع محمد جلول والمعتقلون الأربعة، حيث أن التحقيق لن يتجاوز سنة على أبعد تقدير كما هو منصوص عليه في القانون.

من جهة ثانية، ينتظر أن يتم نقل 17 معتقلا من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء نحو مدينة الحسيمة غبر مروحية خاصة، مساء اليوم الجمعة أو غدا السبت قبل العاشرة صباحا كأبعد تقدير، ليرتفع عدد المعتقلين الذين ثم نقلهم من جديد نحو الحسيمة إلى 22 معتقلا في إنتظار نقل ''ناصر الزفزافي'' وأحد رفاقه خلال الساعات القليلة المقبلة.



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الزفزافي الحسيمة الضابطة المحامي شوف تيفي

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