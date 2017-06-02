فنانة مغربية تتعرض للسرقة في رمضان ﻿

شوف تيفي:
كشفت اليوم الجمعة،الفنانة المغربية فاطمة الزهراء بناصر عن تعرضها للسرقة نهار رمضان.
و كتبت بناصر عبر حسابها الخاص بالانستغرام،" لقد تعرض هاتفي للسرقة،أي رسائل أو مكالمات بإسمي ليس لها علاقة.."
و قالت بطلة مسلسل دار الضمانة في جوابها على تساؤلات جمهورها إنها بخير و لم تتعرض لأي أدى دون أن تكشف عن تفاصيل جديدة.
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