سابقة...محتجون بإمزورن يقيمون صلاة الجمعة خارج المسجد بدون ''خطبة'' ﻿

في سابقة هي الأولى من نوعها، كشف البث المباشر لإحدى الصفحات الفايسبوكية، قيام العشرات من المصلين بمقاطعة خطبة الجمعة والصلاة خلف الإمام داخل المسجد المقابل لبلدية إمزورن، والإكتفاء فقط بالصلاة

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في سابقة هي الأولى من نوعها، كشف البث المباشر لإحدى الصفحات الفايسبوكية، قيام العشرات من المصلين بمقاطعة خطبة الجمعة والصلاة خلف الإمام داخل المسجد المقابل لبلدية إمزورن، والإكتفاء فقط بالصلاة دون الخطبة خارج المسجد في غياب للإمام الرسمي.



وتأتي الخطوة المفاجئة، ضمن المحطات التي أعلنت عنها لجنة الحراك الشعبي بإمزورن، للضغط على المسؤولين للمطالبة بالتسريع في تنزيل ملفهم المطلبي الذي يعتبرونه مشروعا وعلى رأسه الملف الحقوقي.



وقام ''المصلون'' المحتجون برفع شعارات منددة بمحاكمة المعتقلين، مؤكدين على الإستمرار في الإحتجاج إلى غاية تحقيق أهدافهم ومطالبهم التي يصفونها بالشرعية.





