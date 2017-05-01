سابقة...محتجون بإمزورن يقيمون صلاة الجمعة خارج المسجد بدون ''خطبة'' ﻿

شوف تيفي
في سابقة هي الأولى من نوعها، كشف البث المباشر لإحدى الصفحات الفايسبوكية، قيام العشرات من المصلين بمقاطعة خطبة الجمعة والصلاة خلف الإمام داخل المسجد المقابل لبلدية إمزورن، والإكتفاء فقط بالصلاة دون الخطبة خارج المسجد في غياب للإمام الرسمي.
وتأتي الخطوة المفاجئة، ضمن المحطات التي أعلنت عنها لجنة الحراك الشعبي بإمزورن، للضغط على المسؤولين للمطالبة بالتسريع في تنزيل ملفهم المطلبي الذي يعتبرونه مشروعا وعلى رأسه الملف الحقوقي.
وقام ''المصلون'' المحتجون برفع شعارات منددة بمحاكمة المعتقلين، مؤكدين على الإستمرار في الإحتجاج إلى غاية تحقيق أهدافهم ومطالبهم التي يصفونها بالشرعية.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.