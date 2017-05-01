عاجل..عرض خمسة من قادة إحتجاجات الريف على أنظار الوكيل العام للملك بالحسيمة في هذه اللحظات ﻿

كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن خمسة معتقلين تم إحالتهم اليوم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة مباشرة بعد وصولهم من مدينة الدار البيضاء

شوف تيفي





كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن خمسة معتقلين تم إحالتهم اليوم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة مباشرة بعد وصولهم من مدينة الدار البيضاء على متن مروحية خاصة.



وأضاف ذات المصدر، أن المعتقلين الخمسة الذين يتزعمهم المعتقل السابق "محمد جلول" قد تم عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، الذي أحالهم مباشرة على أنظار قاضي التحقيق بذات المحكمة.



وتتشكل لائحة المعتقلين من محمد جلول، وصلاح لشخم، سمير إغيد، إلياس الحاجي، عمر بوحرس، والذين تم إعتقالهم مباشرة بعد الأحداث التي أعقبت حادثة "ناصر الزفزافي" بمسجد محمد الخامس.







