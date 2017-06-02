بالصور..سنطرال دانون تكشف عن موضوع حملتها التواصلية الجديدة بمناسبة شهر رمضان ﻿

بمناسبة حلول شهر رمضان، كشفت مجموعة سنطرال حليب بلادي عن حملتها التواصلية الجديدة من خلال 70 سنة من خلال علاقتها مع المستهلكين ، من بينهم لالة زهرة، من منطقة سيد زوين، وهي أرملة قوية وشجاعة والتي

شوف تيفي :



بمناسبة حلول شهر رمضان، كشفت مجموعة سنطرال حليب بلادي عن حملتها التواصلية الجديدة من خلال 70 سنة من خلال علاقتها مع المستهلكين ، من بينهم لالة زهرة، من منطقة سيد زوين، وهي أرملة قوية وشجاعة والتي تعمل كل يوم من أجل تطوير أعمالها، ثم عمر الذي عاش في إيطاليا، وعاد إلى البلاد للحفاظ على خبرة ودراية أسلافه، وهي الخبرة التي يلاحظها أسامة الصغير بكل فخر من خلال تعاونية أسرته، وكذلك قصة الحاج لمنور وحميد، اللذان وجدا نفسيهما يقعان في حب هذه المهنة رغم فارق الأجيال.



وحسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فبين المغاربة وحليب سنطرال، أن هناك أكثر من 70 سنة من العلاقة المشتركة فيكل يوم من أيام السنة، فالبعد المقدس للحليب وحضوره البارز على طاولة الإفطار يقويفي كل سنة هذا الترابط بين سنطرال حليب بلادي والمغاربة.



وأكدت سنطرال تطلعها إلى الحفاظ على هذه الثقة في كل يوم، من خلال تقديم أفضل ما في الحليب المغربي الآتي من أفضل مربي الأبقار الحلوب، مشيرا إلى أن سنطرال حليب بلادي تعد نتيجة للتعاون مع 120،000 من مربي الأبقار الحلوب الشركاء، الذين يساهمون يوميا في إنتاج حليب بأعلى جودة.



و في ختام بلاغها توجهت سنطرال بأجمل المتمنيات للمغاربة، بمناسبة قدوم شهر رمضان وتقاسم لحظات من الفرح والود والمرح.





