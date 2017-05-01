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صادم.. شوفو المغربي شحال من سيجارة كيدخن في السنة ..وها الرتبة ديال المغرب في استهلاك السجائر

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 14:59 صادم.. شوفو المغربي شحال من سيجارة كيدخن في السنة ..وها الرتبة ديال المغرب في استهلاك السجائر | منوعات
صادم.. شوفو المغربي شحال من سيجارة كيدخن في السنة ..وها الرتبة ديال المغرب في استهلاك السجائر
كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرريها الجديد، بخصوص أضرار التدخين على صحة الإنسان، أن المغرب يحتل المرتبة 79 من حيث استهلاك التبغ عالميا، حيث يدخن مدمن السجائر بالمغرب 679 سيجارة في السنة.

"شوف تيفي"

كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرريها الجديد، بخصوص أضرار التدخين على صحة الإنسان، أن المغرب يحتل المرتبة 79 من حيث استهلاك التبغ عالميا، حيث يدخن مدمن السجائر بالمغرب 679 سيجارة في السنة.

وأوضحت المنظمة أن التدخين، يؤدي إلى وفاة ما يزيد على 7 ملايين شخصا كل عام، ويكلف الأسر والحكومات أكثر من 1.4 تريليون دولار أمريكي من خلال الإنفاق على الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن تقريرها المعنون بـ " "التبغ وأثره البيئي" أكد إلى أن نفايات التبغ تحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية سامة تؤدي إلى تسمم البيئة، ومنها مواد تصيب الإنسان بالسرطان.

وحسب المنظمة المذكورة، فقد حلت الصين في المرتبة الأولى عالميا في قائمة الدول الأكثر استهلاكا للتبغ بـ4124 سيجارة سنويا للشخص الواحد، في حين حل لبنان في المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا بـ3023، ثم مقدونيا 2732 سيجارة، وخامسا روسيا بـ 2690 سيجارة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التدخين السجائر التبغ التقرير الاستهلاك

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