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عاجل...تنقيل المجموعة الأولى من معتقلي ''حراك الريف'' نحو مدينة الحسيمة تحت إجراءات أمنية مشددة

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 14:35 عاجل...تنقيل المجموعة الأولى من معتقلي حراك الريف نحو مدينة الحسيمة تحت إجراءات أمنية مشددة | مجتمع
عاجل...تنقيل المجموعة الأولى من معتقلي ''حراك الريف'' نحو مدينة الحسيمة تحت إجراءات أمنية مشددة
علمت ''شوف تيفي'' أن المجموعة الأولى من معتقلي الحسيمة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد تم إخبارهم صبيحة اليوم بإنتهاء مدة الحراسة النظرية، وأنه سيتم تنقيلهم نحو محكمة


بوليتيك
شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن المجموعة الأولى من معتقلي الحسيمة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد تم إخبارهم صبيحة اليوم بإنتهاء مدة الحراسة النظرية، وأنه سيتم تنقيلهم نحو محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة.

وصرح منسق هيئة الدفاع والمحامي لشوف تيفي ''سعيد بن حماني'' أن مجموعة الأولى من المعتقلين التي يتواجد بينها ''محمد جلول'' قد تم إخبارهم من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بالإستعداد لنقلهم نحو مدينة الحسيمة عبر مروحية خاصة.

هذا، وكشفت مصادر من مدينة الحسيمة، أن محيط محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، يعرف في هذه اللحظات إستنفارا أمنيا، وهو مؤشر على قرب مثول المعتقلين أمام النيابة العامة المختصة بعد الإنتهاء من التحقيق معهم الذي إنطلق منذ يوم الجمعة الماضي تاريخ إعتقالهم بمدينة الحسيمة.



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